Президент России обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, касающейся помощи развивающимся странам.
Согласно новой редакции, один из принципов российской госполитики — «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств — получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств».
В ноябре прошлого года президент России утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В декабре в Госдуме выразили намерение создать межфракционную рабочую группу, отвечающую за реализацию государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в России.
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