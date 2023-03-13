Альберт Фахрутдинов продал «Завод ЖБИ «Кулонстрой»

В Казани продали завод ЖБИ на Гвардейской

Бывший депутат Госсовета РТ и глава холдинга «Кулон» Альберт Фахрутдинов продал один из своих активов — ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой». Приобрел предприятие на ул. Гвардейская предприниматель Жавдар Гимранов, который за последние три года выкупил и другие фирмы заслуженного строителя Татарстана.

Так, в собственности Гимранова оказались крупный животноводческий комплекс в Чистопольском районе — «Агро Л» на тысячу голов коров, а также новошешминское ООО «Агрофирма «Кулон» и казанское ООО «Девелопмент МА». Правда, последние переживают банкротство.

Завод ЖБИ «Кулонстрой» был создан, как производственно-строительная организация в мае 2000 года. В дальнейшем стал многопрофильной компанией, включающей в себя производство железобетонных изделий, строительно-монтажное и автотранспортное управление. Выполнял большой объем работ по строительству сельхозпредприятий — зернообрабатывающих комплексов и молочных ферм.

Фото: yandex.ru/maps

Согласно открытым данным, на предприятии трудится 41 человек, в 2021 году завод показал выручку в 77,8 млн и чистую прибыль в 450 тысяч рублей. Размер чистых активов на тот момент составлял 11,11 млн рублей.

Завод железобетонных изделий на Гвардейской, 53 в Казани прежний собственник пытался продать трижды: в 2017, 2019 и 2020 годах. Альберт Фахрутдинов также просил город перевести землю под предприятием в зону обслуживания. Производство выставляли на продажу за 895 млн рублей, но покупателя долго не находилось. Летом 2019-го Фахрутдинов заявил о планах перенести производство ЖБИ в Лаишевский район из центра Казани ради строительства на освобожденной территории жилья и ТЦ. Однако в ГК «Нэфис» высказались против этого решения, опасаясь, что после переноса предприятия его цементная пыль будет разлетаться в непосредственной близости от маслоэкстракционного завода группы Ирека Богуславского.

В конце-концов территория завода ЖБИ на улице Гвардейской в Казани все же была продана под реализацию девелоперского проекта ГК «РентСити». Все это происходило в непростых условиях для группы «Кулон», чье развитие подкосило крушение «Татфондбанка». Главный строительный актив — ЗАО «Кулонстрой» — обанкротился в начале 2020 года.

Фото: vk.com/culonenergomash

Глава «Кулона» уступил управление холдингом

Интересно, что и сам основатель «Кулона» недавно отошел от дел по управлению холдингом. После долгих лет руководства в ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов ушел с поста гендиректора, уступив место руководителю агрофирмы «Кулон Агро» — аграрного проекта своей бизнес-империи — Рафику Мифтахову.

ЗАО «Кулон» — крупный татарстанский холдинг, который вырос на базе НПФ «Кулон», выпускавшей приборы и проводившей опытно-конструкторские работы. Группа компаний развивает деятельность по трем основным направлениям: машиностроением занимается АО «Кулонэнергомаш», сельским хозяйством и животноводством — агрофирмы в Рыбно-Слободском и Чистопольском районах. Холдинг также запустил в Казани производство железобетонных изделий со строительно-монтажным и автотранспортным управлением.



В минувшем году ЗАО «Кулон» исполнилось 30 лет со дня основания. Один из богатейших депутатов Госсовета Татарстана Альберт Фахрутдинов возглавлял компанию на протяжении 17 лет, с декабря 2005 года.

Фото: rais.tatarstan.ru

Новый руководитель ЗАО «Кулон» Рафик Мифтахов с 2013 года управляет крупным молочным комплексом бизнес-империи Фахрутдинова — «Кулон Агро». Уроженец Рыбно-Слободского района — в прошлом депутат новошешминского райсовета. 2021 год «Кулон Агро» завершил с оборотом в 267,5 млн и чистой прибылью в 8,14 млн рублей. В компании числится 181 человек. Что касается ЗАО «Кулон», выручка компании в 2021 году составила 38,5 млн, чистая прибыль — 167 тысяч рублей.

Василя Ширшова