Верхнюю планку призывного возраста срочной службы в России повысят до 30 лет — это много или мало?

В Государственную думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы. Нижняя планка к 2026 году составит 21 год, а верхняя уже в следующем году может быть установлена в 30 лет.

Авторы законопроекта — депутаты-единороссы Госдумы Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин. Согласно разработанным ими предложениям, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, а в 2026-м — от 21 до 30 лет.



Напомним, что с инициативой увеличить призывной возраст срочной службы в конце прошлого года выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

— При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, — сказал он 21 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На сегодняшний день по российскому законодательству призыву на военную службу подлежат «граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе».

30 лет — это:

больше текущего предельного возраста призыва на срочную службу: в России, Казахстане, Болгарии — на 3 года (27 лет); в США — на 5 лет (25 лет);

(27 лет); (25 лет); больше: действующей нижней планки призывного возраста в России — на 12 лет (18 лет); предлагаемой нижней границы возраста призыва на срочную службу — на 9 лет (21 год);

(18 лет); (21 год); ниже верхней планки призыва на военную службу: в Азербайджане — на 5 лет; в Бразилии — на 15 лет ; в Китае — на 19 лет; на Кипре — на 20 лет;

выше среднего возраста вступления россиян в брак — это примерно 29,5 года (почти половина мужчин — 47,2% — женятся в возрасте 25—34 лет);

— это примерно 29,5 года (почти половина мужчин — 47,2% — женятся в возрасте 25—34 лет); возраст, в котором российские мужчины в среднем становятся отцами ;

; меньше среднего возраста мужчин: в целом по России — на 8,6 года; в Татарстана — 7,9 года; в Башкирии — на 8,2 года; в Санкт-Петербурге — на 9,4 года; в Москве — на 10,1 года;

меньше половины продолжительность жизни российских мужчин: ожидаемой по итогам 2024 года — на 3,75 года (67,5 года); прогнозируемой по итогам 2025-го — на 3,9 года (67,8 года); ожидаемой по итогам 2026-го — на 4 года (68 года).



(67,5 года); (67,8 года); (68 года). ниже среднего возраста оформления ипотеки — это примерно 39,5 года (основные ипотечные заемщики — это россияне в возрасте 35—44 лет);

(основные ипотечные заемщики — это россияне в возрасте 35—44 лет); возраст, в котором умерли: военный летчик, участник афганской войны, Герой России Валерий Стовба; герой России Игорь Корниенко; советский легкоатлет-спринтер, олимпийский чемпион в эстафете 4×100 метров Андрей Прокофьев .

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина