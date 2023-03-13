В список товаров для параллельного импорта добавили IKEA, Logitech и Nintendo

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Минпромторг России расширил список товаров для поставок в страну по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

— Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, — отметили в пресс-службе Минпромторга.



Еще в список попали производитель игрушек Mattel, а также производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка кроме Yves Saint Laurent появились Lancome, Giorgio Armani и.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В министерстве подчеркнули, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, возобновивших поставки в Россию. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей, добавили в пресс-службе.

В перспективе перечень может увеличиться. Министерство намерено вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их головные компании, то есть правообладателей.

Месяц назад правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех российских заводов IKEA. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания «Слотекс», специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах, и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

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Айрат Назипов