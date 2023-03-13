В Казани приостановили движение трамваев №5, 5а и 7 на участке проспект Победы — Закиева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за скопления талой воды и превышения ее критического уровня на трамвайных путях в Казани временно приостановлено движение трамваев маршрутов №5, 5а и 7 на участке проспект Победы — Закиева. Об этом предупреждает МУП «Метроэлектротранс».

На данный момент аварийные бригады проводят мероприятия по водоотведению. Время завершения работ и восстановления движения трамваев в «Метроэлектротрансе» не уточнили.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

UPD: В 9.56 МУП «Метроэлектротранс» объявил, что движение трамвайных маршрутов восстановлено.

Напомним, в Казани также временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №3, 5 и 5а на участке от улицы Глазунова до ж/д вокзала (ул. Авангардная, Кулагина, Тукая). Причина аналогичная — скопление талой воды и превышение ее критического уровня на путях.



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Татьяна Демина