ГИБДД по Татарстану займется созданием собственного медиаконтента

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», УГИБДД МВД по Татарстану потратит чуть более 9,5 миллиона рублей на создание собственного медиаконтента для теле- и радиоэфиров. Источником финансирования выступит федеральный бюджет, а выполнить все работы планируется до 20 декабря текущего года. Согласно плану, за это время вышедшие материалы должны будут охватить более 90% территории республики.

ГИБДД ищет телеканал с архивом

Работа по созданию и размещению медиаконтента будет вестись по трем направлениям. Одним из них станут видеоматериалы социальной тематики. Их стоимость оценивается в 6,1 миллиона рублей. Это будут небольшие видеоролики продолжительностью не менее 15 секунд, а также обучающие видеофильмы хронометражем до 7 минут.

Однако перед их созданием и публикацией исполнитель должен будет согласовать с УГИБДД медиаплан, в котором представит качественные показатели отбора телеканала (охват, целевая аудитория) и график выхода видеороликов. Выбор телеканала будет основываться на нескольких критериях:

телеканал должен иметь свой сайт или страницу в соцсетях с постоянно пополняемым видеоархивом;

наличие архива эфирных записей, хранящихся не менее 60 дней, со дня выхода видеоматериала в эфир;

охват территории — не менее 95% эфирным телевизионным вещанием;

наличие лицензии на осуществление вещания в Татарстане.

Материалы будут выходить ежемесячно, а их количество составит 7 видеофильмов и 10 видеороликов.

Фото: pxhere.com

Радио будет формировать культуру поведения на дорогах

Еще одним направлением станет создание пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, за 2 миллиона рублей. Согласно плану, радиостанция должна вещать в FM-диапазоне на всей территории Татарстана и охватывать не менее 80% населения.

Так, исполнитель должен будет подготовить и согласовать сценарии программ, предусматривающих пропаганду формирования культуры поведения участников дорожного движения. УГИБДД также описало свою концепцию материала:

— Информационно-аналитическая программа посвящена темам безопасности на дорогах. Ведущие обсуждают вопросы, которые касаются водителей, пассажиров и пешеходов. Особое внимание в рамках проекта уделяется обсуждению важных изменений в законодательстве Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, — говорится в документации ведомства.

Фото: pxhere.com

Требуются ведущие передач только с «вышкой» и опытом от двух лет

Важным условием выбора площадки является то, что в ее эфире обязательно должны быть программы с автомобильной тематикой. Что касается ведущих, то работать в этом проекте могут лишь люди с высшим образованием, опытом работы на радио не менее двух лет, а также умеющие завладеть вниманием аудитории и актуализировать существующие проблемы.

Ведущий должен будет отражать точки зрения автомобилистов, как молодых водителей, которые только получили водительские удостоверения, так и опытных автовладельцев с большим стажем вождения. Вместе с ним в эфире будет присутствовать какой-либо общественный деятель, который также будет анализировать и обсуждать ту или иную тему. Всего должно быть 44 оригинальных выпуска, каждый по 10 минут.

Фото: pxhere.com

Последним из направлений также станет создание и выпуск радиороликов с социальной рекламой. Они будут стоить 1,3 миллиона рублей. Их количество должно составлять не менее 20, а выходить они будут по 10 раз в день. Хронометраж одного ролика должен достигать 20 секунд.

Эффект от пропаганды уже имеется

Напомним, как рассказал в своем первом интервью после вступления в должность начальника казанской Госавтоинспекции Эльнар Садриев, в последние годы количество ДТП и погибших в них на территории Татарстана начало заметно снижаться. По его словам, особую роль в этом сыграло влияние пропаганды из СМИ, интернета и телевидения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Если посмотреть статистику, мы увидим четкую тенденцию к снижению количества ДТП с участием неадекватных водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это результат большой работы, которая ведется Министерством внутренних дел Татарстана. В 2021 году было зарегистрировано 53 таких ДТП, в них погибло 8 человек и пострадало 74, а в 2022-м — 44 ДТП с тремя погибшими и 59 пострадавшими. Но тут есть над чем и дальше работать, ведь каждое такое происшествие имеет большой резонанс: если водитель в состоянии опьянения совершает наезд на пешехода, как было на Ломжинской, то в отношении него будут приняты соответствующие меры, возбуждено уголовное дело, но цель же не это — цель состоит в том, чтобы такого не допустить. И вот здесь — большое поле для пропаганды! А достучаться до каждого водителя, до их родных должны помогать СМИ.

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Максим Кокунин