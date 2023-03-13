Утром в понедельник пробки в Казани достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром в понедельник, 13 марта, в Казани наблюдаются 9-балльные пробки и большое количество ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Значительно затруднено движение в Московском и Ново-Савиновском районах: по сообщениям очевидцев, там произошло сразу пять ДТП. Красным цветом на карте помечены ул. Советская, Петра Витера, Копылова и Фатыха Амирхана.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Сильные пробки наблюдаются и в Советском районе — «стоят» ул. Рихарда Зорге, Гвардейская, Танковая, Габишева, Аграрная, Минская и пр. Победы.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В целом движение по дорогам значительно затруднено по всему городу — на карте большая их часть окрашена в желтые и красные цвета.

Сегодня утром в Казани в связи со скоплением талой воды и превышением ее критического уровня на трамвайных путях временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №3, 5 и 5а, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

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Илина Хакимова