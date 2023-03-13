В едва пережившей эпидемию птичьего гриппа агрофирме Мадьяровых ввели процедуру наблюдения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру банкротства в отношении агрофирмы «Залесный», а именно — наблюдение сроком на четыре месяца. Предприятие, расположенное в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарстана, в 2020 году оказалось практически уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа. Ущерб, который был нанесен компании, достигал 225 миллионов рублей, в то время как общие потери всех пострадавших птицеводов региона составили 230 миллионов. На восстановление фермы республиканская казна выделила 100 миллионов рублей, а остальная часть расходов превратилась в ряд долгов перед кредиторами. О том, как погибали птицы, а помощь оборачивалась исками, — в материале «Реального времени».

Крах фермы устроили перелетные птицы

Напомним, ситуация с птичьим гриппом в России обострялась в июле 2020 года. Всего в стране зарегистрировали 80 вспышек в 12 регионах. Что касается Татарстана, то в нем зафиксировали 5 случаев заражения — в Буинском, Муслюмовском, Дрожжановском и Зеленодольском районах. Самый крупный очаг оказался в агрофирме «Залесный», на которой перерабатывают мясо индейки.

Как рассказывал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов, расследование показало, что заражение произошло из-за нарушения ветеринарно-санитарных норм. По его словам, на территории предприятия располагался пруд, в котором обитали дикие водоплавающие птицы, зараженные вирусом гриппа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории агрофирмы «Залесный» вводился карантин, который длился практически до Нового года. Кроме того, в зону наибольшей опасности были внесены 9 населенных пунктов: села Большие Ключи, Большие Яки, Большие Кургузи, деревни Ивановское, Соловьевка, Каратмень, Малые Кургузи, Красный Кармыш, а также поселок Светлое Озеро. На ферме организовали убой больных птиц, а продажа продукции с содержанием птичьего мяса была приостановлена.

Работники уничтожили 175 тысяч индюшек и 35 тысяч инкубационных яиц

Сельскохозяйственная площадка была зарегистрирована в 2007-м. Директором и совладельцем предприятия (50%) является Ильнур Мадьяров, а еще 50% принадлежат его отцу Нафику Мадьярову. Согласно последним данным, опубликованным за 2021 год, численность сотрудников агрофирмы составляла 123 человека (в 2020 году их было — 143). Также при ферме имеется торговый дом «Индюжина», который и занимается реализацией ее продукции. Ильнур Мадьяров владеет 100% этой компании, а это 4 магазина в Казани.

До вспышки гриппа в 2019 году чистая прибыль ООО «Залесный» составляла 56 миллионов рублей. В 2020-м размер убытка достигал 471 миллиона. После этого, согласно данным на 2021 год, прибыль достигала лишь 25 тысяч рублей. Помимо финансовых потерь работникам фермы пришлось уничтожить 175 тысяч индюшек, 85,9 тонны птицеводческой продукции, а также 35 тысяч инкубационных яиц.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

225 миллионов ущерба превратились в 100 из-за частичного признания вины

В том же декабре 2020 года начальник ГУ ветеринарии Татарстана Алмаз Хисамутдинов заявил, что за уничтоженную птицу фермерам полагается компенсация, которая будет выделена из республиканского бюджета. Выплаты затянулись на несколько месяцев из-за того, что власти не понимали, как юридически их можно оформить. Поэтому весной 2021-го ООО «Залесный» обратилось в суд с иском о взыскании 225,66 миллиона рублей из бюджета республики.

В процессе переговоров стороны пришли к соглашению о снижении данной суммы до 100 миллионов рублей. Как пояснил сам Ильнур Мадьяров, такое решение было связано с тем, что он сам признал часть вины. Подробнее об этом можно узнать — в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

До 9 июля в агрофирме будет вестись наблюдение

24 января агрофирма «Залесный» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Согласно публикации компании, ее кредитором является Банк ВТБ (ПАО). Вместе с этим 20 января АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН), являющееся еще одним кредитором агрофирмы, также сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о ее банкротстве. Еще раньше, 18 января, также прошло судебное заседание, где выступающая истцом индивидуальный предприниматель Ульяна Иванова требовала взыскать с агрофирмы более 19,2 миллиона рублей долга и 5,6 миллиона рублей процентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако в отношении юридического лица уже было возбуждено производство по делу о несостоятельности. В качестве заявителя выступило ООО «КаМП», которое подало иск еще 10 ноября. 9 марта суд признал заявление компании обоснованным и ввел в отношении фермы процедуру наблюдения сроком на четыре месяца (до 9 июля). Вместе с этим судья включил требование фирмы о выплате суммы в размере 3,3 миллиона рублей в реестр кредиторов, но в составе третьей очереди. Вместе с этим в ООО «Залесный» был утвержден временный управляющий имуществом — Руслан Гиматов, член «Ассоциации антикризисных управляющих».

«Реальному времени» удалось связаться с Ильнуром Мадьяровым, который подтвердил введение наблюдения, но отказался говорить о судьбе предприятия, заявив, что пока не готов к этому.

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Максим Кокунин