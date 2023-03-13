Сборная России выступит в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом рассказал пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

— Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года, — цитирует его «Матч ТВ».

Уточняется, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Фото: pixabay.com

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Айрат Назипов