В Казани начало паводков ожидается в третьей декаде марта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начало паводков в Казани ожидается в третьей декаде марта. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреле, сообщил на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов.

— Учитывая чередование положительной и отрицательной температуры воздуха паводков в Казни должен пройти благополучно, — прогнозирует он.

В зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.

скриншот трансляции

Фердинант Тимурханов напомнил, что в 2022 году первое сообщение о подтоплении в столице Татарстана зарегистрировали 21 марта. Оно поступило из Авиастроительного района района города. В этом году первое сообщение о подтоплении поступило 12 марта. Как и в прошлом голу, обратились из Авиастроительного района Казани.

На прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к весенним паводкам. Он отметил, что в связи с наступлением весеннего периода возник ряд сезонных вопросов по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан.



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Татьяна Демина