«Рубин» официально сменил владельца

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Рустем Сайманов официально перестал быть владельцем футбольного клуба «Рубин». Это следует из данных, опубликованных в открытом доступе.

Изменения в структуре руководства клуба произошли сегодня. Теперь в качестве владельца общества с ограниченной ответственностью выступает Автономная некоммерческая организация (АНО) ФК «Рубин». Ей принадлежит 100% акций.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, в начале января «Рубин» объявил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов покинул свой пост. Его он занимал с апреля 2018 года. В качестве президента клуба был представлен руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Он же возглавил его попечительский совет.

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Айрат Назипов