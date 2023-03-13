Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы США

Президент США выступил с обращением к нации после банкротства двух крупнейших американских банков. Свое пятиминутное выступление он начал с часовым опозданием, сообщает «РИА Новости».

Глава государства отметил, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков. Он также пытался убедить жителей страны в том, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы США.

Кроме того, американский лидер заявил, что руководителей обанкротившихся банков уволят.

Фото: pixabay.com

Напомним, калифорнийский Silicon Valley Bank обанкротился 10 марта и стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Стоит отметить, что банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Такая же судьба постигла нью-йоркскую кредитную организацию Signature Bank.

Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора не только в США, но и в Европе. По данным СМИ, капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.

Акции одного из ведущих европейских банков Credit Suisse упали почти на 10%, обновив исторический минимум. При этом стоимость страховки от дефолта банка Credit Suisse достигла рекордного значения. Котировки Commerzbank AG рухнули на 11,6%, став лидером снижения в индексе Stoxx Europe 600.

Кроме того, банкротство двух банков повлияло и на курс доллара. Сегодня он опустился ниже 75 рублей. Эксперты связывают это с экономическими событиями, происходящими в США.

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Айрат Назипов