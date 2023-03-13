В Казани сегодня приступят к ямочному ремонту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 13 марта в Казани приступят к ямочному ремонту. Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов на «деловом понедельнике».

— К работам мы планируем приступить уже сегодня на основных улицах, мостах, развязках, путепроводах. Далее эти работы продолжатся на остальных проблемных участках, — доложил он.

Использовать при ямочном ремонте будут литой асфальт. Когда температура поднимется выше +10 градусов, для работ будут использовать плотный асфальтобетон.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани объяснили, что в в настоящее время ямочный ремонт сделать нельзя из-за перепада температур. Там напомнили, что в феврале пробовали залатать ямы напротив Центрального стадиона, но через несколько дней ямы опять образовались.



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Татьяна Демина