Фондовые индексы США начали торги снижением

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник снижением. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания, инвесторы следят за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривают прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite опустились в первые минуты торгов на 0,7%, в то время как Standard & Poor's 500 упал на 1%.

Фото: pixabay.com

Напомним, калифорнийский Silicon Valley Bank обанкротился 10 марта и стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Стоит отметить, что банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Такая же судьба постигла нью-йоркскую кредитную организацию Signature Bank.

Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора не только в США, но и в Европе. По данным СМИ, капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.

Сегодня Джо Байден выступил с обращением к нации после банкротства двух крупнейших американских банков. Глава государства отметил, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков. Он также пытался убедить жителей страны в том, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы США.

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Айрат Назипов