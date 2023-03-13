Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1 500 физлиц и 205 организаций, сообщает «РИА Новости».



Санкции «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины» будут действовать до 15 сентября 2023 года, в составе санкционных списков не было изменений. Их действие истекало 15 марта.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины после введения в марте 2014 года продлеваются на полгода.

На днях Bloomberg сообщило, что Евросоюз (ЕС) попросит третьи страны об усилении экспортного контроля за высокими технологиями и другими товарами, которыми Россия может воспользоваться при военном производстве. Просьба будет обращена к тем странам, в которых наблюдается увеличение импорта подобных товаров из ЕС.

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Маргарита Головатенко