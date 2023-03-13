Экономия 639 миллионов рублей, возможность пройти службу с 18 лет: в России хотят повысить призывной возраст

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Государственную думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Вместе с тем предлагается повысить верхний предел призывного возраста — до 30 лет. Детали законопроекта и история «скачков» призывного возраста — в материале «Реального времени».

Законопроект позволит ежегодно экономить 639 миллионов рублей

Согласно документу, который разработали «единороссы» Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин, изменения начнут действовать в следующем году:

в 2024-м призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет;

в 2025-м — граждане от 20 до 30 лет;

в 2026 году — граждане от 21 до 30 лет.

В пояснительной записке говорится, что повышение призывного возраста предлагается в целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего, так и среднего профессионального или высшего образования. Сама реализация предложения позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Сейчас молодые люди приходят в военные комиссариаты не менее двух раз — для получения направления на диагностику, а затем на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. Таким образом, получится сэкономить свыше 639 миллионов рублей ежегодно, так как ежегодно около 675 тыс. граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва в связи с получением образования: в том числе общего — 35 тысяч человек и среднего профессионального — почти 390 тысяч человек.

Однако, как отмечается в документе, это приведет к сокращению числа граждан, которых можно призвать на военную службу и направить на укомплектование войск. Поэтому предлагается повысить верхний предел призывного возраста — с 27 до 30 лет.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

— При этом законопроектом для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти военную службу по призыву, если у них есть такое желание, — говорится в документе. То есть по факту повышение призывного возраста не коснется уже зачисленных в запас.

Отмечается — ежегодно с воинского учета снимается и передается в запас около 80 тысяч человек, достигших 27-летнего возраста и не прошедших службу, из них около 30 тысяч человек не имеют на то законных оснований.

При этом законодатели предлагают оставить право достигшим 18 лет пройти военную службу. Также положения законопроекта коснутся граждан, которые до достижения ими возраста 30 лет приобрели российское гражданство и встали на воинский учет, — ежегодно таких около двух тысяч.

Раньше в армию набирали и в 15 лет

На данный момент для россиян призывной возраст наступает в 18 лет и заканчивается в 27. И эти планки не менялись с 1967 года, то есть больше 55 лет. До этого призывной возраст периодически «скакал»:

С 1705 года в армию набирали молодых людей от 15 до 20 лет.

В 1766—1831 годах — с 17 до 35 лет.

В 1888—1917 годах — с 21 года.

После Гражданской войны — с 20 лет.

С 1925 года — с 21 года.

С 1936-м — с 19 лет.

С 1967 года по настоящее время в армию призывают с 18 до 27 лет.

О повышении призывного возраста впервые заговорили в конце 2022 года — 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Предложение тогда концептуально одобрили.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В начале 2023-го в Госдуме сообщили, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Однако Андрей Картаполов, один из авторов законопроекта, заявил, что весенний призыв в России в 2023 году пройдет по старым правилам, без увеличения возраста.

«Если ты все-таки старше, то твоя позиция более весомая и четкая»

Идею повышения призывного возраста поддержал в разговоре с «Реальным временем» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

— На самом деле я служил сразу же после окончания первого курса медицинского института, проходил срочную службу. Это было в 1986—1988 годах, тогда я служил два года. Конечно же, возраст 18 лет — все-таки это ранний возраст, и мужчина созревает значительно постарше. Тяготы армейской службы бывают разными, иногда в мужском коллективе возникают всякие вопросы. Ну и конечно же, если ты все-таки старше, то твоя позиция более весомая и четкая. Поэтому ребятам, которые в очень семейной обстановке воспитывались, им приходилось непросто. Поэтому я поддерживаю [повышение призывного возраста], — сказал он.

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Дарья Пинегина