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Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней

19:26, 13.03.2023
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней
Фото: flickr.com

Москва не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на переговорах представителей России и ООН.

Дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта. Пока заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для российского продовольствия и удобрений не работают, сообщает «РИА Новости».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

Маргарита Головатенко
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