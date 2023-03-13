Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней

Москва не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на переговорах представителей России и ООН.



Дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта. Пока заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для российского продовольствия и удобрений не работают, сообщает «РИА Новости».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

Маргарита Головатенко