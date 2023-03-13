В Казани появится первая школа с направлением «триатлон» на уроках физкультуры

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В лицее №186, строительство второго корпуса которого на сегодняшний день ведется в Казани на улице Рауиса Гареева, на уроках физкультуры дети будут заниматься триатлоном. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.



— Эта школа будет первой в Казани с направлением «триатлон» на уроках физкультуры, — объявил он.

скриншот трансляции

Второй корпус рассчитан на 1 501 ученика. Его строительство находится на завершающей стадии.

Альберт Салихов также рассказал, что в 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани отремонтируют девять школ. К работам уже приступили.



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Татьяна Демина