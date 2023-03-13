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В Казани подготовят проект развития полуострова «Локомотив»

10:58, 13.03.2023
В Казани подготовят проект развития полуострова «Локомотив»
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Казани совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова «Локомотив». Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен пляж «Локомотив». Иных подробностей он не озвучил.

Скриншот трансляции

Благоустройство «Локомтива» в Казани обсуждается на протяжении нескольких лет. Еще в 2017 году в КГАСУ презентовали концепцию благоустройства Волжской набережной в районе пляжа. Свои предложения внесли и представители Федерации парусного спорта.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан Салихов Альберт Иршатович

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