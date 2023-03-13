Стали известны имена победителей «Оскара-2023»

В Лос-Анджелесе закончилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии «Оскар-2023». Результаты опубликованы на сайте киноакадемии.

Лидером по числу наград стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все, везде и сразу» — у фильма семь побед в 11 номинациях.

Фото: kinopoisk.ru

Отметим, что картина получила главную статуэтку премии в категории «Лучший фильм». Ленту также наградили за лучший сценарий и лучший монтаж.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Мишель Йео, сыгравшая в фильме «Все везде и сразу» хозяйку прачечной.



А вот статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме «Кит».

Лучшими актерами второго плана признали Ке Хюи Куан и актрису Джейми Ли Кертис, которые сыграли в «Все везде и сразу».

Нашумевший «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона забрал награду за лучшие визуальные эффекты.

Фото: kinopoisk.ru

Вторым по количеству наград идет фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (Netflix) — у него четыре победы в девяти номинациях (лучший иностранный фильм, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучший оригинальный саундтрек).

Фото: kinopoisk.ru

Лидерами по числу номинаций также были «Банши Инишерина» Мартина Макдоны (9 номинаций), «Элвис» База Лурмана (8) и «Фабельманы» Стивена Спилберга (7), но фильмы остались без наград.

Статуэтку за лучший документальный фильм в этом году забрала лента «Навальный»* канадского режиссера Дэниэла Роэра.

*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Илина Хакимова