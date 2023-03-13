В России начался сезон лесных пожаров
Первые лесные пожары в этом сезоне зафиксировали на территории России. Об этом рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.
— На сегодняшний день у нас уже регистрируются первые пожары. По стране с начала года возникло 14 лесных пожаров. Площадь небольшая еще — 167 гектаров в шести регионах. Мы находимся в самом начале пожароопасного сезона, — приводит его слова «Парламентская газета».
Всего пожароопасный сезон начался в 11 регионах в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском и южных регионах Дальневосточного федерального округа.
Пожароопасный сезон в этом году начнет действовать в Татарстане с 15 апреля. Как стало известно «Реальному времени», с этого года в регионе уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов. Три района республики не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах.
На прошлой неделе в республике утвердили сводный план тушения лесных пожаров в 2023 году.
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