В России начался сезон лесных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Первые лесные пожары в этом сезоне зафиксировали на территории России. Об этом рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

— На сегодняшний день у нас уже регистрируются первые пожары. По стране с начала года возникло 14 лесных пожаров. Площадь небольшая еще — 167 гектаров в шести регионах. Мы находимся в самом начале пожароопасного сезона, — приводит его слова «Парламентская газета».

Всего пожароопасный сезон начался в 11 регионах в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском и южных регионах Дальневосточного федерального округа.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Пожароопасный сезон в этом году начнет действовать в Татарстане с 15 апреля. Как стало известно «Реальному времени», с этого года в регионе уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов. Три района республики не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах.

На прошлой неделе в республике утвердили сводный план тушения лесных пожаров в 2023 году.

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Айрат Назипов