В Татарстане назначили двух новых заместителей министра по делам молодежи

В Министерстве по делам молодежи Татарстана назначили двух новых заместителей министра. Соответствующее постановление утверждено кабмином республики, сообщает пресс-служба ведомства.



Денис Лулаков, занимавший должность замруководителя исполкома Зеленодольского района по социальным вопросам будет курировать финансово-хозяйственную деятельность, программы капитального ремонта и строительства объектов молодежной политики, а также координировать отдых в детских лагерях, работу с районными отделами, развитие и реализацию госпрограмм.

Айгуль Сабирова ранее работала заместителем заведующего отделом общественных проектов департамента раиса Татарстана по вопросам внутренней политики. Кроме того, она осуществляла координацию деятельности молодежных общественных объединений, реализацию федеральных и республиканских общественных проектов. Стоит отметить, что Сабирова также является экспертом конкурсов по предоставлению грантов на поддержку деятельности НКО, гражданских инициатив на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. В министерстве Айгуль Сабирова продолжит работу по социальному блоку — работа с молодежными организациями, вопросы воспитания гражданственности и патриотизма.

— Мы уделяем большое внимание кадрам, которые выстраивают адресную работу с молодежью. Большая команда специалистов трудится, чтобы отвечать запросам молодежи и предлагать им разные и равные возможности. Новые заместители не новые для нас люди. Они на ранее занимаемых должностях, в том числе, курировали наши проекты и работали с молодежью. Коллеги имеют серьезный наработанный профессиональный опыт, экспертизу курируемых будущих направлений. Пожелаем усердного труда, нацеленного на конкретные результаты, — прокомментировал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

На должность первого замминистра назначена Софья Мустафина. Ранее она отвечала за организацию работы отдела стратегического развития, поддержки молодежных проектов и инициатив, информационно-аналитическую работу, межкультурную и международную коммуникацию, цифровизацию. Теперь Мустафина займется направлением профилактической работы в молодежной среде, вопросами инклюзии, а также координацией и взаимодействием с региональным отделением Всероссийского движения детей и молодежи.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Ринат Садыков стал министром по делам молодежи Татарстана 11 января. Указ о его назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.



— Считаю правильным, что есть движение внутри коллектива. Таким образом, не меняются направления работы ведомства, они реализуются последовательно, — прокомментировал его назначение премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он также обратил внимание, что при участии Рината Садыкова в Татарстане активно развивается молодежная политика — реализуются программы капремонта и строительства инфраструктуры объектов в этой сфере, а также жилищные программы для молодых семей.



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Максим Кокунин