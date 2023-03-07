Итоги дня: туроператоров освободят от НДС, нехватка молодых аграриев в Татарстане, профицит бытовой техники
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 7 марта:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Минсельхозпроду республики и предприятиям пересмотреть меры стимулирования для привлечения молодых кадров в сельское хозяйство. В прошлом году на селе закрепился 61 выпускник, хотя в регионе ежегодно готовят около 2 тысяч специалистов для АПК.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос отмены Единого государственного экзамена в России не обсуждается: запросов нет ни от учителей, ни от министерств. Он также напомнил, что в новых регионах страны до 2026 года будет выбор — сдавать ЕГЭ или нет.
- Помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов запустил опрос, нужно ли в Казани провести фестиваль аниме. По его словам, учитывая массовое вовлечение молодежи, инициатива организовать такое мероприятие заслуживает внимания.
- Президент России Владимир Путин поручил освободить туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, от уплаты НДС. Мера предусмотрена на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.
- В этом году Татарстан подаст на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений восемь заявок. В случае победы каждой из них республика получит на реализацию проектов 675 миллионов рублей. В список впервые вошел Свияжск, а также, помимо него, Бугульма, Менделеевск, Нурлат, Бавлы, Азнакаево, Мензелинск и Тетюши.
- Международные резервы России по состоянию на 1 марта 2023 года составили $574,247 миллиарда. Это на 3,82% ниже показателя на начало февраля. На 1 марта 2022 года международные резервы составляли $617,133 миллиарда.
- «Нэфис Косметикс» запустил процесс реорганизации путем присоединения к компании «Завода по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС) — актива, за который несколько лет бился в суде с Агентством по страхованию вкладов. Тем самым в одной из самых скандальных историй в деле рухнувшего «Татфондбанка», сопровождавшейся ожесточенными спорами и взаимными обвинениями между АСВ и «Нэфисом», будет поставлена точка.
- В крупнейших торговых центрах Казани пустует почти 60 тысяч кв. м. С уходом зарубежных брендов из России показатель вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Тем не менее стремительный рост доли вакантных помещений в столичных ТЦ остановился, а вот число открытий новых магазинов выросло вдвое.
- Объем экспорта халяль-продукции из Татарстана вырос на треть, до $6,5 миллиона. Таких темпов удалось достичь за счет модернизации существующих мощностей и реализации новых инвестиционных проектов, объяснил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
- Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана потребовала от главы Октябрьского сельского поселения принять меры для признания права собственности муниципального образования на объект культурного наследия — трубу кирпичного завода маркизов Паулуччи. На сегодняшний день она принадлежит гражданину, умершему в 2015 году, — его преемники в наследство не вступали.
- В аэропорту Казани самолет, летевший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. На борту находились 35 пассажиров. Никто не пострадал. Татарстанская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
- Россия впервые более чем за 20 лет не примет участия в Международной энергетической конференции CERAWeek. Организаторы в последний момент отменили регистрацию российских участников и дали понять, что их присутствие нежелательно.
- В 2022 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составила 334,1 миллиарда рублей. Республика по объему производства лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает 5-е место в России. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В АО «ТК «Эдельвейс» произошли кадровые перестановки. Кресло гендиректора покинул Амир Хайруллин, сын погибшего три года назад депутата Госдумы и основателя АО «Эдельвейс Групп» Айрата Хайруллина. Его он занимал с июня 2020 года.
- В Татарстане предпринимателей — операторов питания в заводских столовых предупредили о возможном расторжении договоров аренды. Поводом послужило недавнее выступление на коллегии Минпромторга региона главы Управления Роспотребнадзора Марины Патяшиной, раскритиковавшей качество услуг общепита на предприятиях.
- Строительная компания Равиля Зиганшина ПСО «Казань» намерена отсудить у ООО «КБЭР «Банк Казани» списанную со счета неустойку в размере 250,8 млн рублей. Банк, в свою очередь, подал встречный иск на сумму 842,3 млн рублей. Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции участка трассы М-7.
- На российском рынке зафиксировали профицит бытовой техники. Эксперты считают, что причина в повышенном спросе 2022 года, когда увеличивали объемы производства и закупок, что привело к перенасыщению рынка. Из-за проблем с логистикой многие партии товаров прибыли в Россию только сейчас. А спрос уже упал — продажи сократились почти на треть.
- Власти Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года введут курортный сбор — 100 рублей. Платить его будут все совершеннолетние туристы, проживающие в каких-либо средствах размещения более суток.
Ключевые события 377-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены н.п. Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Потери личного состава ВСУ за февраль выросли на 40% по сравнению с январем и превысили 11 тысяч человек.
- Сергей Шойгу также рассказал, что на сегодняшний день 1,1 тысячи женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации. Каждая третья награждена государственными наградами.
- Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца для граждан, которые вступили в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО. Документ можно получить в военных комиссариатах регионов по месту постановки на воинский учет или по месту жительства.
- Из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих. В Минобороны России уточнили, что там им угрожала смертельная опасность. Сейчас вернувшимся солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
- В России определили порядок поступления граждан страны в добровольческие формирования. Военкоматам при отборе следует обращать внимание на прошедших военную службу и имеющих военно-учетную специальность. Также кандидат должен подходить по физическому и психологическому здоровью.
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ около н.п. Гряниковка, Песчаное, Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка и Розовка в ЛНР. На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации поражены украинские подразделения у н.п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах н.п. Угледар, Павловка, Новоселка (ДНР), Дорожнянка и Малая Токмачка в Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах. Российской авиацией около Дружковки (ДНР) сбит самолет Су-24.
- Средствами ПВО у Крынки в Херсонской области сбит украинский Су-25. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 11 беспилотников ВСУ.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияЭкономикаФинансыПромышленностьАгропром
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