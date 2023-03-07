Елена Стрюкова: «Почти 60 тысяч «квадратов» остаются пустыми в крупнейших ТЦ Казани»

В крупнейших торговых центрах Казани пустует значительная часть площадей — почти 60 тысяч кв. м. С уходом зарубежных брендов из России показатель вырос в 10 раз (!), по сравнению с 2021 годом. Тем не менее стремительный рост доли вакантных помещений в столичных ТЦ остановился, а вот количество открытий новых магазинов выросло вдвое, пишет в авторской колонке для «Реального времени» управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Торговые центры Казани



Индикаторы рынка

Совокупное предложение в сегменте торговых центров представлено 34 объектами* общей площадью свыше 1,1 млн кв. м. Для анализа рынка мы опираемся на данные по крупнейшим торговым центрам. Это 12 торговых центров общей площадью 759 тыс. кв. м. Арендуемая площадь — 489 тыс. кв. м.

Доля вакантных помещений в составе торговых центров Казани по итогам IV квартала 2022 года осталась практически неизменной по сравнению с прошлым кварталом и составила 18% (0,2% к концу III квартала 2022 года). По сравнению с 2021 годом вакансия выросла в 10 раз (1,8% на конец 2021 года). Почти 60 тыс. кв. м остаются пустыми в крупнейших торговых центрах Казани. Еще 12,5 тыс. кв. м числятся приостановившими свою коммерческую деятельность и уже почти год арендодатели не получают ожидаемого дохода с данных помещений.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Однако стремительный рост доли вакантных помещений остановился, а вот количество открытий новых магазинов выросло вдвое. За IV квартал открылся 41 новый магазин общей площадью 8,4 тыс. кв. м.



Всего за 2022 год открылось 89 новых магазинов общей площадью свыше 15 000 кв. м. Исходя из средней площади вновь открывающихся магазинов, пока можно говорить о положительной динамике в сегменте малого и среднего ретейл-бизнеса. Очевидно, что о полной замене крупных торговых гигантов речи пока не идет. Но, похоже, рынок торговых центров достиг своего дна и наметилась тенденция на медленное восстановление. Kotton, Gloria Jeans, New Yorker и другие, постепенно занимают освободившиеся площади в сегменте fashion-ретейла, зачастую получая помещения с готовой отделкой и часто вместе с освещением и торговым оборудованием.

Всего за 2022 год открылось 89 новых магазинов общей площадью свыше 15 000 кв. м. Исходя из средней площади вновь открывающихся магазинов, пока можно говорить о положительной динамике в сегменте малого и среднего ретейл-бизнеса. Очевидно, что о полной замене крупных торговых гигантов речи пока не идет. Но, похоже, рынок торговых центров достиг своего дна и наметилась тенденция на медленное восстановление. Kotton, Gloria Jeans, New Yorker и другие, постепенно занимают освободившиеся площади в сегменте fashion-ретейла, зачастую получая помещения с готовой отделкой и часто вместе с освещением и торговым оборудованием. После критического падения посещаемости торговых центров летом 2020 года показатель выглядит стабильным уже 2,5 года. Однако говорить о возращении к докризисным показателям 2019 года пока не приходится: общий итог 2022 год на 15% ниже, чем в 2019-м. Данные посещаемости по сегменту торговых центров крупных форматов представлены компанией Focus Technologies.

Среди приостановивших свою коммерческую деятельность операторов нерешенными остаются вопросы только с брендами испанской группы Indetex и японской Uniqlo. Все остальные как будто определились в отношении будущего своих торговых сетей. Французская семья Мюлье распродает бывшие в собственности объекты торговой недвижимости, ранее используемые под нужды сети «Декатлон».

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В 2022 году в Казани новых крупных торговых центров открыто не было.

В наступившем 2023 году в Казани не запланировано открытия новых крупных торговых объектов.

Строящийся Community-центр ART площадью 40 тыс. кв. м., девелопером которого выступает UD Group, по плану будет введен в эксплуатацию во второй половине 2024 года.

Судьба нового торгового объекта на Горьковском шоссе компании «Агава» (региональная сеть DIY-гипермаркетов «Мегастрой») остается под вопросом. На площади 16 тыс. кв. м собственник планировал реализовать вещевой рынок, фреш-маркет и даже фуд-корт. На сегодняшний день ясности с концепцией, составом арендаторов, а также со сроками ввода объекта в эксплуатацию нет.

В 2023 году мы продолжим наблюдать за тем, как будут разворачиваться события с Московским рынком, который в начале 2022 года за 175 млн рублей на торгах был куплен ООО «Казантик». Теперь ему принадлежит 1,5 га земли и 50-летний лабаз на 4 тыс. кв. м.

Средние валовые ставки аренды в торговых центрах Казани и агломерации с распределением по площади и группе товаров, руб./кв.м в месяц

Средние ставки аренды, руб/кв.м. в месяц Группа товаров Арендуемая площадь, кв.м. процент с оборота, если применим типовой срок договора аренды <50 50-100 100-200 200-300 300-500 500-900 1000-2000 2000-3000 аксессуары и ювелирные изделия 3 084 не применим 11 месяцев развлечения и досуг 1 550 355 не применим от 11 месяцев до 9 лет модная одежда 1 100 900 450 до 5% от 11 месяцев до10 лет косметика и парфюмерия, салоны красоты 2 938 1 545 не применим от 11 месяцев до 5 лет бытовая техника 735 до 5% от 11 месяцев до 5 лет фастфуд и кафе 3 540 750 8 - 10% 11 месяцев белье 1 500 не применим 11 месяцев обувь и сумки 900 1 050 10% от 11 месяцев до 5 лет салоны связи 2 906 не применим от 11 месяцев продукты, напитки 2 806 838 600 3-5% от 11 месяцев до 15 лет цветы, подарки 4 593 не применим 11 месяцев канцтовары, книги 825 не применим 11 месяцев копировальные услуги, фото 3 100 не применим 11 месяцев зоомагазины 1 284 не применим 5 лет аптека и оптика 2 568 2 075 10% от 11 месяцев до 8 лет вейпы, кальяны, сигареты, самогонные аппараты 3 190 не применим 11 месяцев ремонт, ателье 2 494 не применим 11 месяцев пункты выдачи 2 000 не применим 11 месяцев помещения свободного назначения 2 489 1 724 1 300 900 1 000 не применим от 11 месяцев

Доля свободных помещений в качественных торговых центрах Казани сопоставима с размером крупного регионального торгового центра. Что касается региональных городов, то дела с торговой недвижимостью, как ни странно, тут обстоят лучше. Меньшее количество международных арендаторов (по сравнению с Казанью) привело к меньшему количеству закрытий и приостановок коммерческой деятельности торговых арендаторов. Данные по доле свободных помещений на конец 2022 года приведены в таблице ниже. Если не принимать в расчет нижнекамский ТЦ «Рамус молл», открывшийся уже более года назад, вакансия в котором составляет чуть меньше половины помещений, то доля вакансии по городу составит 4%.

Тенденции и прогнозы

2022 год принес невосполнимые потери в части сетевых торговых операторов.

Начавшееся перераспределение спроса привело к кратному росту продаж российских компаний fashion-индустрии.

Онлайн-торговля продолжает расти, но темп замедлился.

Продуктовые дискаунтеры наращивают свое присутствие в регионах и расширяют целевую аудиторию.

Прогнозируемый ажиотаж на освободившиеся торговые помещения от турецких, узбекских, корейских, китайских и прочих арендаторов не оправдался. Замещение идет крайне медленно и пока с заметной потерей в качестве и разнообразии.

Районные торговые центры и региональные рынки торговой недвижимости показали большую устойчивость к макроэкономическому кризису 2022 года.

Состав арендаторов торговых центров снова претерпевает изменения, вектор которых на этот раз не определен.

Елена Стрюкова