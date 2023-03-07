Казанские заводы хотят расстаться с «проштрафившимися» кормильцами

Ревизорро-гайд Роспотребнадзора по столовым 47 крупных предприятий может привести к досрочному расторжению договоров с бизнесом

Как стало известно «Реальному времени», предпринимателей — операторов питания в заводских столовых предупредили о возможном расторжении договоров аренды. Поводом послужило недавнее выступление на коллегии Минпромторга РТ главы татарстанского Управления Роспотребнадзора Марины Патяшиной, раскритиковавшей качество услуг общепита на предприятиях республики. «Следующим утром, как только пронеслась информационная буря, меня вызвали к руководителю и пригрозили выгнать», — переживает один из бизнесменов, обеспечивающий горячими обедами один из казанских комбинатов. Взбучку устроили и другим операторам горячего питания. Придет ли кто-то им на смену — неизвестно. Глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова считает, что на аутсорсинг предприятий часто «садятся» непрофессиональные фирмы, так как открытых конкурсов по выбору поставщика услуг не проводится.

«Вы опозорили себя, нашу компанию, наш коллектив»

Казанские предприниматели из сферы общепита, арендующие заводские столовые для организации горячего питания работников, встревожены. Многие из тех, кого глава Управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина назвала в качестве нарушителей санитарно-гигиенических норм, получили «черную метку» и от руководства обслуживаемых предприятий. Имена провинившихся бизнесменов-арендаторов наряду с их партнерами были обнародованы на годовой коллегии Минпромторга РТ с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Реакция последовала, можно сказать, незамедлительно. На следующий же день некоторым бизнесменам–«кормильцам» пригрозили возможным расторжением договоров аренды и прекращением сотрудничества. Об этом «Реальному времени» рассказал казанский предприниматель, обеспечивающий горячим питанием один из комбинатов города:

— Следующим утром, когда в прессе пронеслась информационная буря, меня вызвали к руководителю. «Вы опозорили себя, нашу компанию, наш коллектив», — кричал мне в лицо один из руководителей комбината. Честно говоря, мне и самому ужасно стыдно, тяжело. До сих пор у нас ЧП не случалось, никто не травился. А тут обнаружили целый букет нарушений: «просрочка», кишечная палочка в салате, немаркированная куриная продукция, — раскаивался он. — Откуда взялись? Да просто шеф-повар столовой расслабился.

После неприятного разговора с руководством он запустил анкетирование среди работников комбината с вопросами о том, что нужно изменить в качестве питания. Но при этом, признался предприниматель, морально готов закрыть бизнес — ждет лишь, какое решение примет глава холдинга, в составе которого находится предприятие. Предупреждения получили и другие «проштрафившиеся» кормильцы работников казанских заводов.

Фото: misanec.ru

«Ревизорро» с Мариной Патяшиной

Что страшного обнаружили инспекторы Роспотребнадзора в блюдах заводских столовых Татарстана? В конце прошлого года по поручению Рустама Минниханова учреждения общепита всех крупных промышленных предприятий подвергли комплексной внеплановой проверке. Как правило, они находятся в аренде у индивидуальных предпринимателей или у малого бизнеса.

Пожалуй, впервые республиканские власти обратили внимание на заводскую кухню, включив доклад главы Управления Роспотребнадзора по РТ в повестку годовой коллегии Минпромторга РТ. Марина Патяшина публично огласила результаты промышленного «Ревизорро», в рамках которого санврачи проверили 82 столовые, работающие на 47 предприятиях. Оказалось, что «те или иные нарушения были выявлены во всех столовых», отметила руководитель ведомства.

В результате составлено 69 протоколов на общую сумму около 1 млн рублей, а деятельность двух столовых была приостановлена, сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: tatarstan.ru

Более тонны продукции сняли с реализации

Основные нарушения — это реализация «просрочки», использование продукции без маркировки и сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность.

— Снято с реализации 122 партии продукции общим весом более 1 тонны. Это много, — подчеркнула Марина Патяшина.

По ее словам, пятая часть забракованной продукции снята по причине истекшего срока годности. Остальная — из-за отсутствия маркировки или сопроводительных документов. Так, было забраковано 229,5 кг «просрочки» и 970 кг продуктов без маркировки. Всего было проведено около 2 тысяч исследований. Это лишний раз показывает, что за заводские кухни взялись всерьез.

В списке проштрафившихся оказались арендаторы столовых свыше 20 из 47 крупных предприятий. Среди них и гиганты ОПК, например, Казанский авиационный завод — филиал ПАО Туполев и ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Оба обслуживаются казанской фирмой ООО «Вкус». У нее обнаружили сразу два нарушения — и «просрочку», и отсутствие маркировки.

«Реальному времени» удалось связаться с руководителем компании «Вкус» Гульнарой Галеевой, однако предпринимательница отказалась от комментариев по телефону и не ответила на электронный запрос редакции.

Нарушения также были обнаружены у ООО «Айэфсиэм» — оператора столовых КАМАЗа, у ИП Романова, обслуживающего завод «Элекон», у ООО «Оливия плюс» — оператора «Казанского завода компрессорного машиностроения», у двух операторов АО «Ремдизель». Интересно, что согрешили «просрочкой» и немаркированной продукцией и в ООО «Газпромпитание».

Фото: Луиза Игнатьева

Кишечная палочка в салатах, куры с сальмонеллой из Саратова и Марий Эл

Другое нарушение связано с несоблюдением санитарно-гигиенических правил при приготовлении пищи: «Из-за этого в 18 готовых блюдах на 10 предприятиях были обнаружены кишечная палочка и стафилококк», — сообщила Патяшина. По ее словам, инфекцию обнаруживают чаще всего в салатах, так как они не проходят термическую обработку.

Но если кишечная палочка попадает в салаты с грязных рук повара, то стафилококк — от больных сотрудников. Такое ЧП обнаружили в столовой предприятия «Транснефть-Прикамье».

— У пятерых из восьми сотрудников в мазках из носоглотки были выявлены стафилококки. Они были отстранены от работы и пролечены, — сообщила Патяшина.

Фото: Луиза Игнатьева

Глава Управления Роспотребнадзора рекомендовала проводить ежедневные неформальные осмотры работников с немедленным отстранением при подозрении на заболевание.

Нередко причиной заболеваний является куриная продукция, загрязненная сальмонеллой. При несоблюдении правил бактерии легко сохраняются в продукции. По словам Патяшиной, операторы заводских столовых повадились покупать птицеводческую продукцию не у местных производителей, а в других регионах:

— Столовые промышленных предприятий выбирают продукцию из других субъектов. Шесть из семи неудовлетворительных проб птицеводческой продукции выявлены у поставщиков Саратовской области и одна — из Марий Эл.

Но есть и безопасные столовые. По словам Патяшиной, нет замечаний в столовых компаний «Камский бекон», «Таттелеком», «Татэнерго» (здесь площади арендуют ИП). «В пяти из 18 столовых «Газпромпитания» были выявлены факты обнаружения пищевой продукции, не отвечающей требованиям. Остальные четыре — в Казани, Буинске и Нурлате работают хорошо. Они четко выполняют все требования», — сообщила Патяшина.

Фото: Луиза Игнатьева

«Руководители предприятий сами не знают, что там творится»



Глава Управления Роспотребнадзора по РТ заставила задуматься над субсидированием питания для рабочих: «Лишь в пяти из 47 столовых организовано бесплатное питание (Казань, Набережные Челны). Лечебное питание в виде выдачи кефира/молока на сумму в 35 рублей организовано в «Эфесе». На 20 предприятиях есть дотация на питание — от 50 до 180 рублей, в 12 — нет никаких дотаций», — перечислила она.

— Здоровье ваших работников должно волновать вас ничуть не меньше, чем производственные показатели предприятия, — призвала Патяшина собравшийся директорский корпус пересмотреть отношение к питанию работников.

— Я думаю, руководители столовых сами туда не ходили и не знают, что там творится, кто там какую продукцию и где закупает, — поддержал ее раис Татарстана Рустам Минниханов. — Это здоровье вашего персонала, здоровье ваших людей! Ну как можно так относиться к своим работникам? Эту работу будем дальше продолжать — это моя инициатива была. Над людьми не издевайтесь. Мы способны обеспечить качественное, здоровое питание людей. Здоровье этих людей — это стабильность работы ваших предприятий.



Фото: rais.tatarstan.ru

«Лишь блюда из курицы доступны, если каждый день питаться в столовой»

Сами предприниматели объясняют проблему качества питания в столовых низкой платежеспособностью работников: «Мужики-строители спрашивают, почему, мол, дорогое отварное мясо? Да потому, что говядина подорожала. Лишь блюда из курицы им доступны, если каждый день питаться в столовой», — объясняет предприниматель.

В качестве индивидуального предпринимателя он взял в аренду бывшую советскую столовую, которую почему-то не смогли вывести в прибыль предшественники. Она располагается внутри территории комбината, откуда рабочие не имеют права выходить до окончания рабочей смены. Аренда — символическая, но коммунальные платежи высокие. Столовую регулярно посещают 50—60% коллектива, или около 110 человек в сутки, утверждает он.

В пресс-службе КАМАЗа «Реальное время» заверили, что «с этими фактами уже разобрались сразу после проверок (к оператору поступила одна претензия с «просрочкой», — прим. ред.):

— У предприятия есть программа повышения качества и условий питания. Она реализуется уже несколько лет, в ходе нее каждый год ремонтируются по одной-две столовые, закупается новое оборудование. В течение ближайших лет эта программа будет закончена, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Отметим, что что каждая из 15 камазовских столовых рассчитана на несколько тысяч человек и требует очень серьезных инвестиций.

Фото: kamaz.ru

«Комплексный обед не может стоить 100 рублей, как хотят главы предприятий»

В Объединенной авиастроительной корпорации претензии специалистов Роспотребнадзора к качеству питания на предприятиях ОАК обещали прокомментировать позднее.

Глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова считает, что нарушения в столовых происходят из-за того, что на аутсорсинг предприятий часто «садятся» непрофессиональные фирмы, так как открытых конкурсов по выбору поставщика услуг не проводится.

— На мой взгляд, инцидентов со снятием продукции с реализации быть не должно в столовых. Такие нарушения говорят об одном — арендаторы хотят как-то выжить, ни о какой доходности здесь речи не идет, — рассуждает она. — Чтобы люди каждый день ходили в столовую, цена обеда должна быть доступной. Чтобы дать низкую цену, арендаторы начинают экономить на всем, и это плохо. Но у них нет выбора, в убыток не могут работать и отказаться не могут. Надо понимать, что комплексный обед не может стоить 100 рублей, как хотят руководители предприятий.

С другой стороны, попасть на предприятия непросто: «Если бы был открытый конкурсный отбор, тогда можно выбрать профессионального оператора питания. А так сюда приходит кто попало и готовит как попало», — отметила она. Содержание отчета Патяшиной глава Ассоциации не видела, но ни одно из названий «проштрафившихся» компаний ей незнакомо.

