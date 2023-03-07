Татарстан может выиграть 675 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств в 8 городах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году Татарстан подаст на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 8 заявок. В случае победы каждой из них республика получит на реализацию проектов 675 миллионов рублей, рассказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.



— Первый раз за всю историю конкурса мы выносим заявку от Свияжска, — обратила внимание она.

В первой категории — малые города от 50 до 100 тысяч жителей — принимает участие Бугульма. Она может выиграть грант в размере 95 миллионов рублей.

Во второй категории — малые города с населением от 20 до 50 тысяч человек — заявлены Менделеевск, Нурлат, Бавлы и Азнакаево. Каждый из них может получить на реализацию проектов 85 миллионов рублей.

По 80 миллионов рублей могут выиграть в конкурсе Мензелинск и Тетюши. Они заявлены в категории малых городов, население которых не превышает 20 тысяч человек.

скриншот трансляции

Напомним, в 2022 году в конкурсе выиграли 8 заявок Татарстана — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск, а также Мамадыш и Альметьевск. Сумма гранта составила 696 миллионов рублей. Проекты-победители реализуют в 2023—2024 годах.

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Татьяна Демина