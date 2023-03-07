В Россию из украинского плена вернулись 90 военных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Из украинского плена вернулись 90 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что всем военным угрожала в плену смертельная опасность. Сейчас вернувшимся солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Фото: mil.ru

Напомним, месяц назад из украинского плена в результате переговоров вернулся 101 российский военнослужащий. Их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.



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Айрат Назипов