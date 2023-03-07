В Санкт-Петербурге введут курортный сбор для туристов

Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор для туристов. Он составит 100 рублей в сутки, сказано в проекте постановления правительства города.

Платить сбор будут все совершеннолетние туристы, которые проживают в каких-либо объектах размещения более суток. Оператор сбора будет перечислять средства в городской бюджет в месяц, следующий за отчетным.

При этом власти города сделали исключения. Так, деньги не будут взимать с Героев СССР и России, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп, некоторых студентов, больных туберкулезом и так далее.

Фото: скриншот проекта постановления

Система будет работать в экспериментальном формате с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

В марте прошлого года Минэкономики России предложило наделить регионы России правом вводить курортный сбор. Рассмотреть вопрос ведомство хотело после снятия коронавирусных ограничений.



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Айрат Назипов