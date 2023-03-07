Международные резервы России в феврале снизились на 3,82%

Международные резервы России по состоянию на 1 марта 2023 года составили $574,247 млрд, это на 3,82% (или на $22,788 млрд) ниже показателя на начало февраля, сказано в материалах ЦБ РФ.



На 1 марта 2022 года международные резервы составляли $617,133 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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15 февраля стало известно, что Центробанк России создал новое структурное подразделение — департамент организации международных расчетов. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них — развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что любой отъем замороженных российских активов Евросоюзом противоречит международным правовым нормам, следовательно, Западу придется вернуть их.

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Маргарита Головатенко