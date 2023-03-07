«Банк Казани» ответил «забывчивому» Равилю Зиганшину встречным иском

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Штраф и возврат аванса за сорванные сроки реконструкции М-7

Строительная компания Равиля Зиганшина ПСО «Казань» намерена отсудить у ООО «КБЭР «Банк Казани» списанную со счета неустойку в размере 250,8 млн рублей. Банк, в свою очередь, подал встречный иск на сумму 842,3 млн рублей.

Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции федеральной трассы М-7. В июле 2018 года «Волго-Вятскуправтодор» заключил договор с ПСО, которое должно было выполнить работы на участке км 761+500-км 771+246. В июне 2019 года «Банк Казани» выдал компании Зиганшина гарантию в обеспечение контракта.

Подрядчик не выполнил работу в срок, ушел с объекта, «забыв» уведомить об этом своего гаранта, и банку пришлось выплатить «Волго-Вятскуправтодору» штраф в 200 тысяч рублей и 96 млн рублей в качестве аванса по госконтракту. После чего банк предъявил ПСО требования к оплате 96,2 млн, а когда компания не заплатила, попытался списать эту сумму с ее счета. Однако счет застройщика был заморожен по решению Советского райсуда Казани в рамках уголовного дела.

Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции федеральной трассы М-7. Фото: realnoevremya.ru

В апреле прошлого года, после снятия ареста со счетов ПСО «Казань», банк списал с залогового счета компании сумму основного долга — 96,2 млн, а также частично набежавшую неустойку — 250,8 млн рублей.

В декабре компания ПСО «Казань» потребовала от банка вернуть размер неустойки, списание которой она сочла «неосновательным обогащением». Тогда «Банк Казани» выкатил встречный иск с размером требований почти под миллиард рублей.

«О каком надлежащим исполнении обязательств ПСО мы можем говорить?!»

Сегодня в татарстанском арбитраже приступили к судебному разбирательству по делу. В ходе заседания представитель ПСО «Казань» заявил, что обжаловать арест средств должен был банк, поскольку это было не в интересах компании, сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В силу заключенного договора о залоге мы не в праве были распоряжаться денежными средствами, являющимися предметом залога. Следовательно, залогодатель не является в данном случае заинтересованным лицом в отношении обжалования данного судебного ареста, поскольку даже в случае его отмены ПСО «Казань» все равно был бы не вправе распоряжаться денежными средствами. Единственным лицом, для которого имело интерес обжалование ареста, который был наложен судом, являлся именно банк как залогодержатель, — отметил он.

Представитель «Банка Казани», в свою очередь, указал на непосредственное влияние ареста на интересы ПСО «Казань»:

— Неоднократно в речи было сказано, что права и законные интересы ПСО «Казань» не были затронуты арестом в рамках уголовного дела, но они напрямую были затронуты, коль скоро ПСО «Казань» отвечает за своевременное исполнение обязательств перед банком и должно гарантировать беспрепятственный доступ к счету, который является предметом залога. Если банк не может эти деньги списать, о каком надлежащим исполнении обязательств со стороны ПСО мы можем говорить?!

Фото: realnoevremya.ru

Представитель ПСО заявил, что размер неустойки (5% от суммы банковской гарантии, начисляемые за каждый день просрочки) превышает ставку Банка России и размер самого долга. При этом в первоначальной банковской гарантии 2018 года неустойка предусматривалась в размере 0,05% ставки от рефинансирования ЦБ России от суммы задолженности.

В ответ юрист от «Банка Казани» сослался на договор от 2019 года, предусматривающий неустойку в 5% от суммы банковской гарантии, начисляемую за каждый день просрочки.

— Мы высчитывали сумму с даты просрочки исполнения взноса. В течение трех дней ПСО должно было исполнить платеж в 2022 году. Мы от 29 января до 6 апреля подсчитали — накапал миллиард. Они еще некорректно считают: исходят не из цены гарантии, а из цены неисполненных обязательств — 96,2 млн, а мы ориентируемся на договор. Зачем еще соглашение подписывали? — отметил представитель банка.

Суд принял решение отложить слушание дела. Продолжение судебного разбирательства назначено на 28 марта.

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Елизавета Пуншева