«Нэфис» начал поглощение «Завода по производству синтетических моющих средств»

«Нэфис» поглощает Завод СМС

Как стало известно «Реальному времени», «Нэфис Косметикс» запустил процесс реорганизации, путем присоединения к компании «Завода по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС) — актива, за который несколько лет бился в суде с Агентством по страхованию вкладов. Тем самым в одной из самых скандальных историй в деле рухнувшего «Татфондбанка», сопровождавшейся ожесточенными спорами и взаимными обвинениями между АСВ и «Нэфисом», будет поставлена точка.

Как сообщили в АО «Нэфис Косметикс», решением внеочередного общего собрания акционеров было принято решение о реорганизации в форме присоединения к компании ООО «Завод по производству СМС»:

— После завершения реорганизации в форме присоединения АО «Нэфис Косметикс» продолжит свою деятельность, ООО «Завод по производству СМС» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения.

Теперь кредиторы АО «Нэфис Косметикс», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации, вправе потребовать в суде досрочного исполнения обязательств, а при невозможности — прекращения обязательств и возмещения убытков.

Фото: nefco.ru

Как ТФБ вернул 350 млн вместо вложенных в проект 3,4 млрд рублей

Противостояние между конкурсным управляющим «Татфондбанка» и «Нэфисом» достигло кульминации в 2019 году. Крах ТФБ привел к банкротству Завода по производству СМС, который не получил последний транш на стройку предприятия в рамках кредитной линии. АСВ обвиняло руководство ЗСМС в мошенничестве и незаконном получении кредита. В агентстве были уверены, что заемщик «ввел Татфондбанк в заблуждение» относительно целей займа в 3,9 млрд рублей, запрашиваемого на строительство. Когда сделку одобрили, в агентстве выяснили, что «Нэфис Косметикс» силами КМЭЗ уже достраивал такой же завод за 1,5 млрд рублей на той же самой площадке.

Заводу удалось добиться отсрочки в погашении кредита под предлогом, что банк не перечислил последние 503 млн рублей по кредиту. «Конкурсник» ТФБ пытался добиться пересмотра этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, но арбитраж отказал. В итоге АСВ проиграл битву за этот актив.

Агентство по страхованию вкладов выставляло на торги права требования к ЗСМС начальной ценой 4,9 млрд рублей (уже включенный в реестр долг в 3,4 млрд рублей с процентами и 1,7 млрд не рассмотренных на тот момент требований). Но лот был продан всего за 350 млн рублей некоей Алене Бровкиной из подмосковного Пушкино, а она в свою очередь переуступила долги татарстанскому ООО «Милагро», которое связывают с ГК «Нэфис». Покупатель заявил о правопреемстве в банкротном деле, так что в конце 2021 года ТФБ вышел из реестра кредиторов ЗСМС. В дальнейшем было произведено процессуальное правопреемство с компании «Милагро» на АО «Нэфис Косметикс».

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Летом прошлого года «конкурсник» ЗСМС сообщил о созыве собрания кредиторов, чтобы обсудить заключение мирового соглашения по делу о банкротстве предприятия.

Согласно открытым данным, АО «Нэфис Косметикс» стал единственным собственником ООО «ЗСМС» с 27 февраля 2023 года, с 1 ноября директором предприятия значился Ирек Газизов. Собственник завода завершил 2021 год с выручкой с 20,8 млрд и чистой прибылью в 1,37 млрд рублей.

Василя Ширшова