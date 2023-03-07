«На селе закрепился только 61 выпускник, хотя мы ежегодно готовим порядка 2 тысяч специалистов для АПК!»

Татарстан — лидер в Поволжье по ВРП в сельском хозяйстве. Однако пространства для роста еще достаточно

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году татарстанские аграрии обогнали все остальные регионы России по производству молока. В целом год оказался для сельскохозяйственной отрасли республики успешным. Однако раис Татарстана Рустам Минниханов, присутствовавший на итоговой коллегии Минсельхозпрода республики, указал и на проблемные места, по которым сельчанам надо подтянуться. Так, остается проблемой дефицит молодых кадров (сегодня в сельскохозяйственной отрасли республики только 6% специалистов — это молодежь). Словом года в российской экономике стало «импортозамещение», и сельское хозяйство не исключение: проблему с запчастями и техникой решать удается, а вот зависимость от импортного посадочного и семенного материала по-прежнему очень высока. Еще одна важная проблема — низкая доля застрахованных посевов, и это при том, что Татарстан — зона рискованного земледелия. О чем говорили на коллегии — в репортаже «Реального времени».

Сельское хозяйство Татарстана в цифрах



В своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров озвучил оптимистичные цифры, которые по большинству показателей оказались лучше, чем в 2021 году, когда аграрии «споткнулись» о погодные условия.

В 2022 году сельское хозяйство республики произвело продукции на 334,1 млрд рублей — на четверть больше, чем в 2021 году.

По этому показателю Татарстан занимает 1-е место в ПФО и 5-е место в стране.

Валовая продукция крестьянско-фермерских хозяйств Татарстана составила 35,6 млрд рублей.

По валовому производству молока республика заняла 1-е место по России (2 065 тысячи тонн за 2022 год — за отметку в 2 миллиона тонн республика перевалила впервые в истории).

Аграрии Татарстана произвели более 1,5 млрд яиц.

5 210 тысяч тонн произведенного зерна в 2022 году — показатель, чуть ли не вдвое превышающий результат неурожайного 2021-го (2 353 тысячи тонн).

Объем инвестиций в АПК в 2022 году составил 152 млрд рублей.

В Зеленодольском районе средняя зарплата в сельскохозяйственной отрасли составляет 59,7 тысячи рублей, в Агрызском — 24,1 тысячи. В среднем по Татарстану аграрий зарабатывает 39,2 тысячи рублей в месяц.

Экспорт сельхозпродукции составил 445 млн долларов (рост на 11%). Объем экспорта халяльного направления — 6,5 млн долларов (рост на 33%).

Объем инвестиций в АПК — 36,2 млрд рублей за год, на развитие отрасли и сельских территорий выделено 18,3 млрд рублей.

Вызовами прошлого года министр назвал последствия засухи-2021, жесткие санкции, ажиотаж спроса на продукты питания длительного хранения. Усилия министерства были направлены на импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности — так, обеспеченность по мясу, молоку, зерну составляет более 100%, по сахару и картофелю — свыше 200%, а по растительному маслу — более чем в 6 раз.

В 2022 году сельское хозяйство республики произвело продукции на 334,1 млрд рублей — на четверть больше, чем в 2021 году

Лидерство в Татарстане по производственно-экономическим показателям в 2022 году удерживает Тукаевский район, на второе место с девятого поднялся Кукморский, а вот Атнинский со второго переместился на третье. Тройка аутсайдеров: Агрызский, Верхнеуслонский, Рыбно-Слободский районы.

Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности показали положительную динамику: индекс производства составил 103,8%, отгружено продукции на сумму 292,3 млрд рублей (и это первое место среди регионов ПФО). По дешевизне продуктов Татарстан занимает 3-е место среди регионов ПФО.

В 2022 году на селе остался только 61 выпускник из 2 000 выпущенных специалистов по АПК

По словам Марата Зяббарова, в бодрые результаты республики внесли свой вклад модернизация существующих мощностей и немалый объем инвестиций в отрасль. Так, всего в 2022 году на меры государственной поддержки АПК в Татарстане было выделено 16,4 млрд рублей (из них 5,5 млрд — из федерального бюджета, 10,8 — из бюджета республики). В текущем году на господдержку предусмотрено 14,8 млрд рублей.

Большое внимание уделяется повышению производительности труда в сельском хозяйстве: благодаря цифровизации и модернизации производства есть районы, в которых на одного работника приходится 7,6 млн рублей выручки. При этом их менее «продвинутые» соседи зарабатывают всего 1,6 млн рублей на сотрудника. В лидерах по производительности труда — Тукаевский, Мамадышский и Лаишевский районы, самые низкие результаты показывают Бавлинский, Агрызский и Новошешминский. Министр обратил внимание, что предприятиям по-прежнему предлагается включиться в программу нацпроекта «Производительность труда», которую реализует Минпромторг республики, — для участников это бесплатно, а экономические результаты приносит ощутимые.

По словам Марата Зяббарова, в бодрые результаты республики внесли свой вклад модернизация существующих мощностей и немалый объем инвестиций в отрасль

— Создание условий достойной оплаты позволит привлечь квалифицированных специалистов. Уровень обеспеченности кадрами составляет от 79 до 96%. Наибольшая потребность отмечается в зоотехниках, агрономах и ветеринарных врачах, — сообщил Марат Зяббаров и предложил предприятиям включиться в программы целевой подготовки кадров. Так, в прошлом году 107 предприятий Татарстана приняло в них участие и обучило 409 студентов на 12,7 млн рублей.

Мало выучить молодых специалистов — их надо еще как-то заманить работать в АПК, когда они получат диплом. Для этого в республике работают специализированные программы. По некоторым из них для молодых специалистов предусмотрены единовременные выплаты: выпускник вуза может получить 300 тысяч рублей, ссуза — 150 тысяч. Помимо этого, молодежи доступна и ежемесячная доплата в 7,5 тысячи рублей.

Но пока результаты, мягко говоря, неважные: доля молодежи, занятой в сфере сельского хозяйства, в Татарстане не достигает и 10%. На это отдельно указал раис республики Рустам Минниханов:

— Низкий уровень заработной платы также не позволяет привлекать в отрасль молодых специалистов. Доля молодежи среди работников сельского хозяйства — менее 10%. В прошлом году на селе закрепился только 61 выпускник, хотя мы ежегодно готовим порядка 2 тысяч специалистов для АПК: два вуза, 23 СПО! […] Если мы эти вопросы решать не будем, готовь — не готовь, эти специалисты уйдут в другие отрасли. Эта тема должна быть под нашим контролем!

Рустам Минниханов поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и предприятиям пересмотреть меры стимулирования, чтобы привлечь молодые кадры в сельское хозяйство. Тех, что есть, по-видимому, недостаточно.

«А если не будут страховать — понизим коэффициент!»

В докладе Марат Зяббаров отдельно указал на то, что остается высокой зависимость АПК республики от закупки семян кукурузы и технических культур за границей. Одной из задач на текущий год остается подбор отечественных сортов. И хотя татарстанские селекционеры за минувший год вывели порядка 55 сортов сельскохозяйственных культур, до полного импортозамещения по семенам еще далеко.

— Нам необходимо в целом по стране эту тему держать на контроле. Чудес не будет: необходимо создавать такие центры, чтобы мы не импортировали семена. У нас есть возможности. Вместе с Минсельхозом РФ эту работу нам надо проводить, — сказал Рустам Минниханов, обсуждая эту тему.

Зато уже есть хорошие примеры в области агропромышленной техники. Раис Татарстана упомянул предприятия, которые освоили производство тракторов, стойлового оборудования и расширяют производственные мощности.

— Мы республика промышленная, и нам необходимо организовать работу по производству сельхозтехники и запчастей, — констатировал Рустам Минниханов

— Мы республика промышленная, и нам необходимо организовать работу по производству сельхозтехники и запчастей, — констатировал Рустам Минниханов.

А еще вновь напомнил, что необходимость осваивать производство сельскохозяйственной техники и запчастей — это новые возможности, в том числе и по выходу татарстанских промышленных компаний в другие регионы.

Важным вопросом, на который обращали внимание в своих выступлениях и Зяббаров, и раис республики, — агрострахование. В прошлом году было застраховано всего 9,7% посевов. И это при том, что Татарстан является зоной рискованного земледелия!

— Пока в этом направлении мы слабо работаем. Эта ситуация ненормальная, надо вопрос страхования более масштабно рассматривать, — строго заметил Рустам Минниханов.

Ситуацию надо исправлять: так, целевой показатель агрострахования на текущий год Минсельхозом установлен на уровне 15,9%. А на незастрахованный урожай Минсельхоз РФ вводил понижающий коэффициент по мерам поддержки. Так что непослушных аграриев стимулируют страховать посевы и позитивным, и негативным подкреплением.

Недостаток хранилищ для урожая все еще остается сдерживающим фактором. На текущий год планируется реализация девяти проектов, которая субсидируется на 20% федеральным Минсельхозом и на 30% — республиканским. Таким образом, общий масштаб субсидии составит 50%.

И еще о сдерживающих факторах: отгружать большие объемы произведенного зерна за пределы республики мешает удаленность Татарстана от морских портов, старая инфраструктура элеваторов, отсутствие железнодорожных вагонов для перевозки.

— Нам нужно строить новые транспортно-логистические комплексы, загружать целые железнодорожные составы за 10 часов, иметь водный транспорт для транспортировки зерна. Это для нас перспективное и очень необходимое направление, — говорил Марат Зяббаров.

На незарегистрированную буренку не будет выдаваться сопроводительная документация

На стимулирование производства молока в 2023 году предусмотрено 1,3 млрд рублей субсидий. Это больше, чем в 2022-м, на 112 млн. Примерно такой же объем субсидий республика вложит в субсидирование племенного животноводства. Минсельхоз РФ тоже подготовил меры поддержки, направленные на разведение КРС.

181 хозяйство работает с цифровыми системами животноводства, это 77% поголовья. Продолжается внедрение единой регистрации учета животных. На текущий момент уже зарегистрировано 75% от всего поголовья. В 2023 году в планах довести идентификацию до 100% — и от этого напрямую будет зависеть развитие хозяйств. Министр объяснил, зачем это нужно, и предупредил:

— С 1 марта 2024 года маркирование сельскохозяйственных животных будет обязательным. Животноводческая продукция будет поступать на реализацию только от идентифицированных животных. На продукцию незарегистрированных животных не будет выписываться ветеринарная сопроводительная документация. Мы также приступили к маркированию КРС в личных подсобных хозяйствах, ежедневно регистрируем более 2 тысяч голов. В этом году по решению раиса республики услуга будет оказываться бесплатно, на эти цели из бюджета республики выделено 58 млн рублей. Для сельчан каждый рубль дорог, спасибо, Рустам Нургалиевич, за такую поддержку!

Среди приоритетных задач в сфере животноводства Татарстана остается строительство кормовых центров, которых нет еще в 24 районах республики. При этом подобные центры должны быть в каждом районе, напомнил министр.

Среди приоритетных задач в сфере животноводства Татарстана остается строительство кормовых центров, которых нет еще в 24 районах республики.

Еще одна тревожная тенденция, которую озвучил Зяббаров, — сокращение поголовья КРС. Оно уменьшилось на 16 тысяч голов за 2022 год. Сокращают поголовье крупные инвесторы: «Красный Восток» — на целых 8 тысяч голов. Уменьшается количество КРС и в «Агросиле», и в «Август-Агро». Однако два последних холдинга собираются восстановить поголовье: в планах у обоих построить крупные молочные комплексы в районах республики. По-прежнему остается угроза распространения инфекционных заболеваний животных, в связи с чем Марат Зяббаров обратился к Комитету по биоресурсам с просьбой снизить численность диких кабанов в регионе. В свою очередь, Рустам Минниханов напомнил, что в прошедшем году было выявлено 11 очагов африканской чумы свиней.

— Ветеринарной службе совместно с Россельхознадзором, Госкомитетом по биоресурсам и районами следует держать этот вопрос на постоянном контроле, — обратил внимание раис Татарстана.

«Если мы никаких решений не будем принимать, то эти села постепенно исчезнут»

Завершая заседание коллегии, Рустам Минниханов поблагодарил всех причастных к успехам сельскохозяйственной отрасли Татарстана — и самих аграриев, и федеральные власти.

— В текущих условиях сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики, а продовольственная безопасность — залогом суверенности страны, — сказал раис Татарстана. — Несмотря на напряженность в исполнении бюджета, мы сохранили все меры поддержки агропромышленного комплекса и объемы производства.

Завершая заседание коллегии, Рустам Минниханов поблагодарил всех причастных к успехам сельскохозяйственной отрасли Татарстана — и самих аграриев, и федеральные власти.

Раис республики отметил, что сейчас перед сельскими тружениками стоит задача подготовить парк сельхозтехники к посевной. Напомнил о том, что нужно проводить известкование кислых почв, чтобы повысить их урожайность. С тревогой говорил, что от животноводства напрямую зависят тысячи сельских семей. Снижение поголовья и закрытие предприятий ведет за собой уменьшение количества рабочих мест, и если людям не возвращать работу, то ряд населенных пунктов может вовсе исчезнуть с карты Татарстана:

— Большая проблема (будем считать, что она временная) — закрытие [животноводческих комплексов инвесторами]. Понятно, что там поголовья не хватает, материальной базы не хватает. В Чистополе в результате ликвидации инвестором поголовья без работы остались жители пяти деревень! Это проблема. Такая же ситуация в Заинском, Зеленодольском, Новошешминском, Верхнеуслонском районах. Уважаемые главы, к вам обращаюсь, Марат Азатович, к вам. К инвесторам, которые пришли. Я понимаю, что если это временное — это можно. Но если в результате мы никаких решений не будем принимать, то эти села постепенно исчезнут. Без работы нельзя, животноводство у нас — очень важный элемент в жизни селян. Смириться с этим нельзя, это надо понимать!

В заключение раис Татарстана попросил глав районов стимулировать местных предпринимателей на получение грантов — благодаря этому выросли уже многие крепкие хозяйства в республике:

— У нас есть хороший опыт, передовые, успешные, крепкие хозяйства с производством, с переработкой, и они должны быть для нас примером!

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Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов