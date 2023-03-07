На молодежь в Татарстане приходится меньше десятой части всех работников сферы сельского хозяйства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Доля молодежи, занятой в сфере сельского хозяйства, в Татарстане не достигает и 10%. Об этом на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщил раис республики Рустам Минниханов.

— Низкий уровень заработной платы также не позволяет привлекать в отрасль молодых специалистов. Доля молодежи среди работников сельского хозяйства менее 10%. В прошлом году на селе закрепился только 61 выпускник, хотя мы ежегодно готовим порядка 2 тысяч специалистов для АПК: два вуза, 23 СПО, — рассказал он.

Рустам Минниханов поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и предприятиям пересмотреть меры стимулирования для привлечение молодых кадров в сельское хозяйство.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Если мы эти вопросы решать не будем, готовь — не готовь, эти специалисты уйдут в другие отрасли. Это тема должна быть под нашим контролем, — заявил раис республики.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, средняя зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, в регионе достигла 39 тысяч рублей. За четыре года она выросла на 62%.



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Татьяна Демина