Кабмин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Граждане, которые вступили в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно подтвердит статус ветерана боевых действий и право на положенные по закону льготы. Правила выдачи документа утвердило правительство.



Для получения удостоверения необходимо подать соответствующее заявление. Документ будут выдавать военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства.

Если документы, подтверждающие участие в добровольческом формировании, были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общественный деятель и заместитель главы Российского имперского союза — ордена Борис Туровский заявил, что законодательная инициатива об особом статусе ветеранов боевых действий, в том числе добровольцев, представляет собой позитивные изменения в стране. По словам Туровского, игнорировать добровольцев нельзя, и если они не считаются ветеранами боевых действий, то им можно предоставить особый статус «участник волонтерского движения СВО».

Президент России Владимир Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. Он подчеркнул, что эти люди долгое время боролись за интересы своей Родины «чуть ли не в одиночку».



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Маргарита Головатенко