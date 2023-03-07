Экспорт продукции халяль из Татарстана вырос на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Объем экспорта халяль-продукции в Татарстане вырос на 33%, до $6,5 миллиона. Об этом на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики сообщил вице-премьер, глава ведомства Марат Зяббаров



— Таких темпов достигли в том числе за счет модернизации существующих мощностей и реализации новых инвестиционных проектов, — объяснил он.

В целом объем экспорта продукции сельского хозяйства в Татарстане в прошлом году вырос на 11% по сравнению с 2021-м, до $445 миллионов.

Напомним, Россия входит в пятерку ведущих экспортеров халяльных продуктов в мире. Она поставляет продукцию в страны Персидского залива, Индонезию, Турцию, Иран и ряд других государств.



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Татьяна Демина