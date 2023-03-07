В Минобороны России определили порядок зачисления в добровольцы

В России определили порядок поступления граждан страны в добровольческие формирования. Приказ, подписанный министром обороны России Сергеем Шойгу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ определяет порядок поступления добровольцев в отряды, их пребывание в формированиях, а также требования к желающим.

Отмечается, что военкоматам при отборе добровольцев следует обращать внимание на тех, кто прошел военную службу и имеет военно-учетную специальность. Также кандидат должен подходить по физическому и психологическому здоровью. Его мотивацию оценят на месте.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заключившему контракт выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет как минимум 10 суток.

Напомним, правительство России утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Для его получения необходимо подать соответствующее заявление. Документ будут выдавать военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства.

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Айрат Назипов