«Коммерсантъ»: в России зафиксировали профицит бытовой техники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На российском рынке зафиксировали профицит бытовой техники, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей различных компаний, а также дистрибуторов.



Эксперты считают, что причина — в повышенном спросе на технику в прошлом году, когда производители и поставщики увеличивали объемы производства и закупок, что привело к перенасыщению рынка. Из-за проблем с логистикой многие партии товаров прибыли в Россию только сейчас. А спрос уже упал — продажи сократились на 30%, а в этом году могут снизиться еще на 10—30%.

При этом эксперты считают, что не стоит ожидать падения цен: скорее всего, поставщики просто уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно результатам исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), производство бытовой техники в России в 2022 году упало на 40%. Падение в отрасли обусловлено тем, что иностранные бренды, которые расположили свои заводы в России, остановили работу. Плюс к этому у компаний возникли проблемы с поставкой зарубежных комплектующих — это ограничило возможность изготавливать новые товары.



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Маргарита Головатенко