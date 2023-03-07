В Рособрнадзоре не рассматривают отмену ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается. Его слова передает «РИА Новости».

— Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств, — отметил Музаев.

Он напомнил, что в новых регионах страны до 2026 года будет выбор — сдавать ЕГЭ или нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в феврале в Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ. Депутат Султан Хамзаев заявил, что это навязанный тест, который «оболванивает подготовку детей к обучению в высших учебных заведениях».

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Айрат Назипов