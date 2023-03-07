Сын Айрата Хайруллина снялся с руководства ТК «Эдельвейс»

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Место Хайруллина занял гендир ООО «Эдельвейс Логистик»

В АО «ТК «Эдельвейс» произошли кадровые перестановки — как стало известно «Реальному времени», кресло гендиректора покинул Амир Хайруллин, сын погибшего три года назад депутата Госдумы и основателя АО «Эдельвейс Групп» Айрата Хайруллина. Он был назначен в июле 2020 года, а до этого работал юристом в компании.

— ТК «Эдельвейс» практически завершила свою операционную активность. Амир Айратович Хайруллин выполнил все поставленные перед ним задачи, — сообщила «Реальному времени» директор по маркетингу «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.



На посту руководителя его сменил Константин Александров. О нем известно немного. Так, после назначения он остается гендиректором ООО «Эдельвейс Логистик», входящего в «Эдельвейс Групп». Стоит отметить, что в апреле 2019 года ТК опровергла связь с «Эдельвейс Логистик».

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Тут же стоит отметить, что в конце февраля Амир Хайруллин перестал быть гендиректором ООО «Эдельвейс-В», которое возглавлял с июня 2022-го. Компания в равных долях принадлежит головной компании АО «Эдельвейс Корпорейшн», дяде Илшату Хайруллину, а также брату Аделю Хайруллину. Именно последний стал единственным владельцем долей Айрата Хайруллина.



При Амире Хайруллине «Эдельвейс» сдал помещения магазинов «Магниту»

АО «ТК «Эдельвейс» — это юрлицо сети продуктовых супермаркетов «Эдельвейс». Компания начала развиваться еще в 1994 году, когда был открыт первый продуктовый магазин сети в Казани. В 2021-м сообщалось, что сеть включает в себя около 60 супермаркетов.

При Хайруллине в конце того же года «Эдельвейс» договорился о передаче в долгосрочную аренду федеральной сети «Магнит» части помещений своих розничных магазинов. Тогда подчеркивалось, сеть останется работать внутри Татарстана. На данный момент передача объектов уже завершена. В управлении по связям с общественностью ПАО «Магнит» сообщили тогда, что берут в долгосрочную аренду 56 магазинов, торговая площадь которых 25 тыс. кв. м. Срок аренды составит 10 лет. Одной из причин перехода «Эдельвейса» к сдаче в аренду называется то, что финансовое положение сети слабее, чем у «Магнита», а республиканским товаропроизводителям требовалось расширять каналы сбыта продукции.



Фото: realnoevremya.ru

Последний магазин сети, находящийся в торговом центре «Кольцо», закрылся в конце 2022-го. На его месте открылся супермаркет нидерландской сети Eurospar.

— Торговый центр «Кольцо» (тоже принадлежит семье Хайруллиных, — прим. ред.) подписал долгосрочный договор аренды с федеральным игроком Spar, который займет около 3 000 кв. метров, — рассказывала «Реальному времени» директор по маркетингу «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.

Выручка снизилась, убытки — тоже

Что касается финансовых показателей, то выручка «ТК «Эдельвейс» за 2020 год составила 3,7 миллиарда рублей, а в 2021 году она снизилась до 3,4 миллиарда рублей. Зато уменьшился убыток — с 134,2 до 4,7 миллиона рублей. И это минимальное значение — в 2017-м он составил 71,4 миллиона, в 2018-м — увеличился до 172,8 миллиона, в 2019-м — снизился до 142,3 миллиона.

Денежный поток после отрицательных значений в 2017—2019 годах составил 16,5 миллиона в 2020-м и 35,6 миллиона в 2021-м. А вот чистые активы ушли в минус до 334 миллионов рублей, и этот показатель увеличивается ежегодно. Последний раз они были положительными в 2017 году — 120,1 миллиона рублей.

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Дарья Пинегина