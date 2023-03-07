Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане превысила 334 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составила 334,1 миллиарда рублей. По объему производства республика лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает 5-е место в России, сообщил на коллегии Минсельхозпрода республики вице-премьер, глава ведомства Марат Зяббаров.

Он напомнил, что Татарстан занимает 1-е место в стране по надоям молока и 2-е по урожаю картофеля. Кроме того, республика входит в топ-10 по производству мяса скота и птицы.

— Обеспеченность по мясу, молоку, зерну составляет более 100%, по сахару и картофелю — более 200%, по растительному маслу превышает более чем в шесть раз, — заявил Марат Зяббаров.

Скриншот трансляции

Марат Зяббаров рассказывал, что Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 28%, мяса — на 29%, яиц — на 13%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина