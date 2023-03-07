Владимир Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил освободить туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, от уплаты НДС. Такое решение принято по итогам совещания с членами правительства, сообщает «Интерфакс».



Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость предусматривается на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.

С предложением освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, выступил министр экономического Максим Решетников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, поскольку налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.

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Маргарита Головатенко