Россия впервые за 20 с лишним лет не примет участие в энергетической конференции в Хьюстоне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия впервые более чем за 20 лет не примет участия в международной энергетической конференции CERAWeek — организаторы в последний момент отменили регистрацию российских участников. Об этом сообщил генеральный консул страны в Хьюстоне Александр Захаров.

— Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно, — отметил он.

По словам дипломата, никто даже не предпринял попыток уведомить его и уточнить, правильно ли была понята эта ситуация. Александр Захаров подчеркнул, что это уже не первый подобный случай, когда Россию, входящую в «Большую нефтяную тройку», официально не пригласили на мероприятие, сообщает «РИА Новости».

Непонятно, каким тогда образом на форуме будут обсуждаться проблемы мировой энергетики, если один из главных производителей энергоресурсов, собственно, будет отсутствовать, рассуждает дипломат. Он добавил, что пока организаторы не дали никаких официальных комментариев о неучастии России в конференции.

Напомним, в начале февраля страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты. Потолок на дизель установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель. Лимиты цен введены с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней.



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Илина Хакимова