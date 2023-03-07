В Казани могут провести аниме-фестиваль — Тимур Сулейманов назвал инициативу заслуживающей внимание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани могут провести фестиваль аниме. Помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов решил спросить мнение аудитории по этому поводу.

— Учитывая массовое увлечение современной молодежи аниме, эта инициатива точно заслуживает внимания, — заявил экс-глава Минмолодежи Татарстана, обратив внимание, что в этом вопросе следует учесть влияние этой японской мультипликации на формирование личности. В частности, по его мнению, надо оценить, как она соотносится с нормами морали и прочими ценностями.

Среди своих подписчиков в telegram-канале Тимур Сулейманов запустил опрос, хотят ли они, чтобы в Казани провели аниме-фестиваль. За полчаса в нем проголосовали 98 человек, почти половина из которых — 42% — высказалась за организацию такого мероприятия, а треть — против.

Скриншот telegram-канала Тимура Сулейманова

Напомним, что к аниме в российском обществе неоднозначное отношение. Многие выступают против него. О негативном влияние аниме на подростков в очередной раз заговорили после появления «ЧВК Редан». Члены группировки построили свой образ, основываясь на банде «Редан» из аниме-сериала Hunter x Hunter. Их отличительные особенности — черная верхняя одежда и клетчатые штаны.

К слову о популярности аниме. В 2021 году в Набережных Челнах новорожденным стали активно давать имена героев японских мультсериалов.

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Татьяна Демина