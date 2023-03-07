В казанском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В аэропорту Казани самолет, летевший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



По предварительным данным, авиаинцидент произошел 6 марта около 23.35 по мск после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 35 пассажиров, обошлось без пострадавших. Видимых повреждений судно не получило.

В казанском аэропорту прокомментировали ситуацию, заявив, что «коэффициент сцепления покрытия рулежных дорожек и полосы соответствовал нормативным значениям».

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Татарстанская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. На место происшествия выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора.

В начале января в Перми из-за подобного авиаицидента, когда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега, временно закрыли аэропорт. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений.



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Илина Хакимова