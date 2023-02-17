Итоги дня: критика промпарков Татарстана, тестирование операций с цифровым рублем, новый командующий ЦВО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал промышленные парки республики, созданные на средства бюджета, из-за низкой заполняемости. В некоторых из них всего по одному резиденту. По его словам, низкая заполняемость промпарков также в Актанышском районе — 28%, Буинском — 39%, Новошешминском — 3%, в Мамадышском — 32%. Под критику попали и ТОСЭР в Нижнекамске и Чистополе из-за неудовлетворительной работы по привлечению новых резидентов
- Проект «РТ-Инвест» по строительству пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдается у завода в Казани. Оснащение для завода должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом из-за санкций он отказался от этого.
- В ближайшее время в Верховный суд Татарстана поступит уголовное дело в 30 томах о серии убийств 1990—2000-х годов в составе банды «Тукаевские». Первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинение в отношении семи фигурантов дела.
- По итогам 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,2 триллиона рублей. Табачной продукции, продуктов питания и напитков продано на сумму 566,8 миллиона, непродовольственных товаров — на 649,4 миллиона. Подробнее — в материале «Реального времени».
- С 1 апреля Центробанк России запустит пилотный проект по операциям физлиц с цифровым рублем. Речь идет о переводах, а также об оплате товаров и услуг. В регуляторе подчеркнули, что пилот будет осуществляться на реальных операциях и клиентах, но на ограниченное их количество, с 13 банками, которые технически подтвердили свою готовность.
- Рустам Минниханов поручил на самом высоком уровне провести в Татарстане торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Главной площадкой праздника 23 февраля в Казани станет парк «Черное озеро». В этот день состоится Всероссийский телемарафон в поддержку тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.
- Татарстан по изобретательской активности занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая лидерство Ульяновской области. Товарные знаки в республике регистрируют активнее, а в 2022 году зафиксирован рост регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, сообщил замглавы Роспатента Андрей Солонович.
- Евросоюз заморозил активы российских олигархов и организаций из санкционного списка на €21,5 миллиарда. В ЕС продолжают работать и по активам Центробанка России — заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear.
- В Татарстане инфляция в годовом выражении в январе 2023 года составила 11,55%. Товары подорожали, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, на 11,11%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,94%, а на непродовольственные товары — на 11,29%.
- Правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартует уже с 1 марта. На электромобиле можно будет бесплатно проехать по трассам М-1 «Беларусь», включая «Обход Одинцова», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12, а также по Центральной кольцевой автомобильной дороге.
- Валовый региональный продукт Татарстана по итогам прошлого года составил 3,865 трлн рублей. Задача на 2023 год — достичь ВРП в размере 4 триллиона рублей, сообщили на итоговой коллегии Минэкономики республики. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Объем экспорта из Татарстана по итогам прошлого года оценивается в $15,6 миллиарда, что на 29,3% больше, чем за 2021 год. Что касается импорта, по итогам 2022 года его объем в республику сократился на 20% в физическом объеме и на 29% в стоимостном выражении. Он составил около 227,4 млрд рублей.
- В Вахитовском райсуде Казани завершились прения по уголовному делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей. Приговор могут огласить 3 марта. «Не было никакой растраты», — заявил в последнем слове Айрат Камалов, выразив благодарность всей команде сотрудников своих подчиненных и коллег. Рамиль Насыров сообщил суду, что ни в чем виноватым себя не признает
- Съемки восьми серий фильма «Город Брежнев», основанного на одноименном произведении Шамиля Идиатуллина, пройдут в Набережных Челнах, сообщил автор идеи и сценарист проекта Алексей Рыбин. По его словам, в картине планируется отразить все, что связано с Татарстаном в книге.
- Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин заявил, что в 2023 году «конечно же, дополнительных каких-то мер поддержки уже, наверное, не будет на федеральном уровне», поскольку они все уже сформированы. Он также обратил внимание, что республика активно использует все меры поддержки.
- Шведская Ingka Group, владеющая сетью IKEA и торговыми центрами «Мeга», начала искать покупателя более чем на 2 млн «квадратов» нeдвижимости в Роcсии, сообщают СМИ. Сейчас ведутся переговоры как минимум с двумя пoтенциальными покупателями, чьи имена не раскрываются. Окончательное решение о продаже активов еще не принято.
- В Татарстане продолжают дорожать свежие огурцы и помидоры, бананы и овощи, входящие в так называемый борщевой набор — репчатый лук (+10,63%), морковь (+3,5%), картофель (3,28%) и столовая свекла (+2,17%). Подешевела свежая белокочанная капуста, яблоки, сметана и соль. Без изменений осталась средняя цена на печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.
Ключевые события 359-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает меры поддержки для «детей специальной военной операции». Документ устанавливает правовой статус детей СВО в целях создания условий, обеспечивающих им дополнительные виды поддержки.
- Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего Центральным военным округом (ЦВО). На этой должности он сменил казанского генерала-полковника Александра Лапина. Официальных комментариев Минобороны России не публиковало.
- В четверг, 16 февраля, Вооруженными Силами России нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны России.
- На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у н.п. Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось огневое поражение украинским подразделения около Угледара (ДНР), Ольговского и Магдалиновки в Запорожской области.
- Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 106-ти районах. Средствами противовоздушной обороны в Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8.
- Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотников в районах н.п. Голиково, Преображенное, Куземовка, Площанка (ЛНР), Орлинское, Володино и Александровка (ДНР). Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
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Илина Хакимова, Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджетТехнологииБизнес
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