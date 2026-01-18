Федерация лыжных гонок Татарстана оценила выступление Савелия Коростелева

22‑летний спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды

Фото: Динар Фатыхов

Российский лыжник Савелий Коростелев продемонстрировал высокий уровень подготовки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), заняв пятое место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем. Этап завершился 18 января.

22‑летний спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 33,3 секунды. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Мартин Нюэнгет, показавший результат 21 минута 9,1 секунды.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выступление Коростелева получило положительную оценку от Федерации лыжных гонок Татарстана. Глава федерации Ильшат Фардиев в беседе с ТАСС подчеркнул: «Это здорово, это радует нас. Практически все отслеживаем, смотрим, переживаем, поддерживаем. То, что он оказался в первой пятерке, это нас радует. Желаем успехов».



Рената Валеева