Рустам Минниханов: «Задача на текущий год — достижение объема ВРП в 4 триллиона рублей»

Раис Татарстана опасается, что изменения налогообложения нефтяной отрасли принесут новые потери для бюджета РТ

«Самое главное, что экономика республики оказалась устойчивой», — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, оценивая санкционное давление для республики в 2022 году. Оперативный штаб под его контролем реализовал пакет федеральных и республиканских мер поддержки на значительную сумму. «Татарстан занимает четвертое место по объему производства и шестое место по объему инвестиций в стране», — похвалил замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев за стойкость республики к внешним ударам. В изменившихся условиях глава «Казаньоргсинтеза» попросил руководство республики подключиться к вопросу расширения «этанового кольца» «Газпрома», а корпорация МСП посулила бизнесу инвестиционные кредиты до 2 млрд рублей.

С шоками 2022 года работал оперштаб при Минэкономики РТ

Итоги экономического развития Татарстана в шоковом 2022 году подводились сегодня на годовой коллегии Минэкономики РТ. Изменять своей привычной локации размещения не стали: за час до начала отчетной коллегии в здание Поволжской академии физкультуры и спорта сначала прибыли главы муниципалитетов, где действуют ТОСЭР, тут же был глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, а также руководители различных фондов поддержки МСП.

Затем стали «подтягиваться» политические «тяжеловесы» из депутатского корпуса и крупного бизнеса. Правда, говорить о последствиях международных санкций с прессой особо не хотели. Хотя и без слов понятно, что тяжело было многим и стоило дождаться официальных отчетов с годовой коллегии.

Впрочем, тут был нюанс, который предопределил приподнятую тональность выступлений. Впервые в этом году отчетное заседание проходило еще и в формате совместного заседания оперштаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане (Оперативный штаб по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан под председательством раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова создан 29 марта 2022 года, — прим. ред.). Дополнительный статус появился в связи с тем, что на Минэкономики РТ легла большая организационная работа оперштаба по взаимодействию с федеральными органами власти. Иначе говоря, министерство оказалось своеобразным центром, через который проходили ресурсы по новым федеральным программам, связанным с перестройкой экономики во время санкций.

Фото: rais.tatarstan.ru

300 мер поддержки, льготы на 1,5 трлн рублей на всю страну

Неудивительно, что первое слово было предоставлено стат-секретарю — замминистра экономического развития России Алексею Херсонцеву. Выступая по видеосвязи, он сообщил, что с началом санкций федеральные власти запустили в стране 300 мер поддержки бизнеса. Крупному бизнесу были предоставлены льготы на 1,5 трлн рублей, МСП — на 1 трлн рублей. Еще 670 млрд выделил ВЭБ на развитие инфраструктуры в регионах. Какие ресурсы из этого пакета антикризисных мер достались Татарстану, он не уточнил.

Но некоторые детали прозвучали позднее. Так, заместитель генерального директора АО Корпорация «МСП» Кирилл Коломийцев сообщил, что 17 млрд рублей льготных кредитов татарстанский бизнес получил в рамках программы «1764» (программа рассчитана на инвестиционные проекты и открытие проектного финансирования) и еще 10 млрд — по программе стимулирования кредитования.

— Это весомый вклад в общем объеме выдачи по России, — отметил он.

В этом году лимит по программе льготного кредитования приоритетных отраслей экономики увеличен до 100 млрд рублей. Сумма кредита — от 50 млн до 2 млрд рублей. Средний бизнес может получить по ставке до 2,5% годовых, микробизнес — до 4%. Льготные ставки фиксируются на 5 лет. Приоритетные отрасли — это обрабатывающие производства, логистика, гостиничный бизнес, научная деятельность, обозначил Херсонцев, приглашая бизнес к участию.

Фото: rais.tatarstan.ru

От санкций не уйти, но есть другие рынки

В условиях санкций Татарстан сохранил лидирующие позиции, отметил Алексей Херсонцев. Объем ВРП составил 3,8 трлн рублей, инвестиции в основной капитал — 850 млрд рублей. По его словам, республика занимает четвертое место по объему производства, шестое место по объему инвестиций в стране и второе место в рейтинге национальной привлекательности.

Более полную картину экономических результатов представил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он напомнил, что беспрецедентные санкции оказывают значительные ограничения в развитии экономики. Это привело к ограничению внешнеторговой деятельности, разрыву логистических связей, что отразилось на реализации инвестиционных проектов.

По его словам, в этих условиях работа велась по пяти ключевым направлениям поддержки экономики. Приоритетом стало сохранение занятости. В результате промышленность показала хорошую динамику.

— В 2022 году индекс промышленного производства составил 106,6% к уровню 2021 года, объем отгруженной продукции (с учетом нереализованных остатков) — 4,6 трлн рублей, — сообщил Шагиахметов.

Почти во всех отраслях наблюдается рост. Исключение — оборот розничной торговли упал почти на 3%. Глава Минэкономики РТ объяснил провал тем, что люди стали заметно меньше покупать автомобили. Он отметил приток 129 резидентов в промпарки. В будущем глава Минэкономики прогнозирует дальнейший рост производства.

Фото: rais.tatarstan.ru

КОС просит расширить «этановое кольцо»

Выступление гендиректора ПАО «Казаньоргсинтез» Айрата Сафина внушило еще больший оптимизм. Он сообщил, что после вхождения год назад в холдинг СИБУР предприятие выполняет все инвестиционные обязательства, а 2022 год оказался наиболее прибыльным. Налоговые отчисления выросли.

— Отчисления в консолидированный бюджет республики увеличились на 17%. Совокупные выплаты в бюджеты всех уровней превысили 19 млрд рублей, — сообщил Сафин.

КОС намерен продолжать инвестиционные программы. В предстоящую пятилетку запланированы инвестиции на 70 млрд рублей (без НДС). На финальной стадии реализации проектов находятся шесть крупных проектов, включая модернизацию завода поликарбонатов и строительство ПГУ-250. Это стало возможным благодаря решению сырьевого вопроса после вхождения в СИБУР. «Сегодня мы обеспечены стабильными поставками сжиженных углеводородных газов с других предприятий Группы», — отметил глава предприятия.

Тем не менее он обратил внимание Рустама Минниханова на необходимость расширения поставок этана с гелиевого завода в Оренбурге, что даст возможность на 40% увеличить производство.

— У нас есть возможности увеличить переработку данного вида сырья на 40% в случае, если будет построен новый этановый блок на Оренбургском гелиевом заводе мощностью до 350 тысяч тонн, — заявил Айрат Сафин.

В настоящее время компания «Газпром переработка» изучает возможность строительства на Оренбургском гелиевом заводе нового блока по выработке этана из казахстанского газа, говорил ранее заместитель гендиректора по перспективному развитию компании Рустем Галиев на газовом форуме. Но есть и альтернативные варианты.

— Уважаемый Рустам Нургалиевич, прошу вас в рамках сотрудничества с «Газпромом» поддержать проект увеличения мощности производства этана в Оренбурге и его транспортировки в республику, — обратился Сафин к раису республики.

Фото: rais.tatarstan.ru

Новый рубеж — 4 трлн рублей

— Необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятий всех отраслей. Задача на текущий год — достижение объема ВРП 4 трлн рублей. Все будет зависеть от экономической ситуации, но мы должны этой цели достигнуть, — обозначил задачу на этот год Рустам Минниханов.

Правда, раис Татарстана высказал опасения из-за новаций в сфере регулирования цен на нефть и попросил просчитать последствия для бюджета республики.

Он считает, что государство готово разделить инвестиционные риски с бизнесом через механизмы поддержки. «Это инструменты в рамках постановлений правительства №1119 и 1704, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, инфраструктурного меню и программ федеральных институтов развития. Все эти возможности мы должны максимально использовать», — поручил Минниханов.

В заключение он призвал глав муниципалитетов оказывать содействие бизнесу: «В центре нашего внимания должны быть все хозяйствующие субъекты — от самозанятых и микропредприятий до самых крупных компаний, каждый, кто создает рабочие места, платит зарплату и налоги. Задача всех министерств и ведомств — оказывать содействие бизнесу».