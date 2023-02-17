Татарстан уступает Ульяновской области по изобретательской активности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по изобретательской активности занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе, уступая лидерство Ульяновской области. Об этом на коллегии Министерства экономики республики рассказал замруководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Андрей Солонович.

— По итогам 2022 года Республика Татарстан занимает ведущее место по количеству выданных заявок на изобретение, является лидером по данному показателю среди регионов Приволжского федерального округа. В округе, с учетом заявок на выдачу патентов на полезную модель, по изобретательской активности республика уступает лишь Ульяновской области, входя в пятерку сильнейших по изобретательской активности регионов Российской Федерации, — сказал он.

По его словам, анализ динамики патентной активности в Татарстане говорит о том, что подсистема интеллектуальной собственности республики «настроена на сохранение стабильности изобретательской работы и патентования созданных технический решений на уровне изобретения». Основной вклад в их разработку вносят предприниматели и вузы.

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— В то же время научно исследовательские институты в этой работе почти не участвуют — всего 3% по изобретениям. И, как видите, 0% по полезным моделям, — сообщил Андрей Солонович.

Он обратил внимание, что «активность работы в Татарстане на лицо». По его словам, товарные знаки регистрируют все более активно, а в 2022 году зафиксирован рост регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Напомним, аналитическая служба «Реального времени» в январе 2023 года представила первый в СМИ обзор заявок на регистрацию товарных знаков. Она регулярно исследует заявки от предпринимателей Татарстана в Роспатент и обнаруживает там много весьма любопытных тенденций. Подробнее — в специальном сюжете.



В декабре 2022 года в Казани наградили победителей ХVIII республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Премий удостоились свыше 150 человек, на их проекты выделили от 25 тыс. до 220 тыс. рублей.



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Татьяна Демина