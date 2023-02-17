За неделю в Татарстане подешевели яблоки, сметана и соль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 6 по 13 февраля подешевели некоторые продукты питания, включая поваренную пищевую соль, сметану, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, яблоки. Без изменений осталась средняя цена на печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Заметнее всего за неделю в республике подешевела сметана — на 1,71%. Средняя цена на 13 февраля составила 202,44 рубля за один килограмм.

Питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности подешевело на 1,47%, до 85,55 рубля за литр. Средняя цена на яблоки снизилась на 1,03%, до 92,18 руб./кг, а на гречку — на 1,49%, до 69,56 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также за неделю в Татарстане подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Минимально снизилась средняя цена на свинину и баранину (кроме бескостного мяса), кур (кроме куриных окорочков), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности и пшено.

Вместе с этим в Татарстане продолжают дорожать свежие огурцы и помидоры, а также бананы. Минимально с 6 по 13 февраля выросли средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, сливочное и подсолнечное масло, творог, сахар-песок и пшеничную муку.

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Татьяна Демина