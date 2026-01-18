Новости общества

В Татарстане вторые сутки объявляют режим опасности атаки БПЛА

08:05, 18.01.2026

Он действует в республике уже более трех часов

В Татарстане с раннего утра 18 января введен режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление поступило жителям через официальное приложение МЧС в 04:41 мск.

По состоянию на текущий час особый режим действует в республике уже более трех часов.

взято с сайта МЧС России

Это уже второй случай объявления угрозы с воздуха за последние двое суток. Накануне, 17 января, режим беспилотной опасности в Татарстане действовал более 11 часов — с полуночи до 11:17.

Рената Валеева

