В Татарстане вторые сутки объявляют режим опасности атаки БПЛА
Он действует в республике уже более трех часов
В Татарстане с раннего утра 18 января введен режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление поступило жителям через официальное приложение МЧС в 04:41 мск.
По состоянию на текущий час особый режим действует в республике уже более трех часов.
Это уже второй случай объявления угрозы с воздуха за последние двое суток. Накануне, 17 января, режим беспилотной опасности в Татарстане действовал более 11 часов — с полуночи до 11:17.
